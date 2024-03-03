美國以色列哈馬斯卡塔爾代表齊集埃及將談判　有望48小時內休戰

埃及Al Qahera新聞電視台稱，巴勒斯坦武裝組織哈馬斯、卡塔爾和美國的代表團3月3日已抵達埃及開羅，進行新一輪以巴衝突休戰談判。各方都政力在3月10日或11日開始的穆斯林齋戒月之前達成協議。



一名高級官員向路透社說，哈馬斯一個代表團3月3日抵達埃及首都開羅，準備參加休戰談判。代表團由哈馬斯高級成員哈耶（Khalil al-Hayya）率領。

法媒稱，一名哈馬斯高級官員說：「如果以色列同意哈馬斯的要求，包括讓無家可歸的巴人返回加沙北部以及增加人道主義援助，這會為在未來24到48小時內達成（休戰）協議鋪平道路。」

另一名哈馬斯高級官員告訴法媒說，在一名美國官員說以色列差不多接受停火協議的框架後，哈馬斯代表團將與調解人討論為期6週的休戰提議。

以巴衝突：圖為2024年3月2日，在以色列南部，一輛吉普車在以色列和加沙邊境行駛。（Reuters）

美媒3月2日引述一名美國高官稱，以色列已基本上同意關於在加沙地帶（Gaza Strip）停火以及釋放人質的協議框架，現時只等巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）點頭。

報道引述這名高官指，以色列已「或多或少接受」這提議，包括為期6週的停火，以及讓哈馬斯釋放被認為是脆弱的人質，如病人、傷者、長者和婦女。

參與斡旋停火的多個國家都希望以巴能在在齋戒月開始前達成停火協議。

美國總統拜登（Joe Biden）稱事件將令以巴停火協商變得複雜，雙方不太可能如他 2月26日所說，有望3月4日前停火。

以巴衝突：圖為2024年3月2日一張影片截圖，可見加沙的巴勒斯坦人湧向來到Al Zaytun社區的一輛裝滿麵粉的貨車。（NUTERS TV via REUTERS）

是次談判在加沙發生大規模流血事件的陰影下進行，對以色列構成莫大壓力。

以軍被指於3月1日在加沙一個派發糧食的地方向搶糧的巴人群眾開槍，百多人死亡、700多人受傷。以軍稱民眾傷亡的主要原因是踩踏以及貨車車輾，但探訪過醫院的聯合國團隊通報大批人受槍傷。