以色列辯稱「謹慎地開槍示警」 醫院傷者中卻八成受槍傷
撰文：歐敬洛
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以色列軍隊2月29日在加沙向試圖領取人道物資的巴勒斯坦人開火，造成最少112人死亡。以色列聲稱是巴人為搶奪物資，以軍為驅趕暴徒開槍示警，緊接造成人踩人慘劇，然而醫院證實死傷者大部份都受到槍傷。
以色列表示以軍「謹慎地用幾聲警告射擊，試圖驅散暴徒」，又稱部份槍聲來自「巴勒斯坦武裝團體」，但未有提供證據。
聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）發言人杜加里克（Stephane Dujarric）表示，聯合國小組在前往了接收了多個傷者的希法醫院（Al-Shifa Hospital），並看到了多名被槍傷的倖存者。 醫院也表示，在接收的176名傷者中，142人受到槍傷，其他才是因人踩人造成的骨折傷害。
這次是以色列自以巴新一輪衝突爆發後，少有直接參與的人道救援之一，但也是造血腥的一次。在衝突爆發初期，以色列截斷所有運往加沙的食物、水和燃料供應，並指責這些都會被哈馬斯組織所利用。
美國《華爾街郵報》報道，以色列國內的右翼人士反對給予加沙人道援助同樣造成了影響。但衝突造成平民死傷者愈來愈多，以致聯合國的援助車隊被誤襲事件發生後，來自美國的壓力愈來愈大，迫使以色列參與人道支援。
報道引述分析指出，加沙已被炸成廢墟，到處都是飢餓的巴人，而當無人維持秩序，武裝分子仍然存在且有軍人參與救援的情況下，這類槍擊慘劇是早晚會發生的。