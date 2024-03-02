以色列辯稱「謹慎地開槍示警」　醫院傷者中卻八成受槍傷

以色列軍隊2月29日在加沙向試圖領取人道物資的巴勒斯坦人開火，造成最少112人死亡。以色列聲稱是巴人為搶奪物資，以軍為驅趕暴徒開槍示警，緊接造成人踩人慘劇，然而醫院證實死傷者大部份都受到槍傷。



以色列表示以軍「謹慎地用幾聲警告射擊，試圖驅散暴徒」，又稱部份槍聲來自「巴勒斯坦武裝團體」，但未有提供證據。

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）發言人杜加里克（Stephane Dujarric）表示，聯合國小組在前往了接收了多個傷者的希法醫院（Al-Shifa Hospital），並看到了多名被槍傷的倖存者。 醫院也表示，在接收的176名傷者中，142人受到槍傷，其他才是因人踩人造成的骨折傷害。

圖為2024年3月1日，加沙希法醫院，大量在領取以色列人道支援物資時遭槍擊或人踩人受傷的傷者接受治療。（Reuters）

這次是以色列自以巴新一輪衝突爆發後，少有直接參與的人道救援之一，但也是造血腥的一次。在衝突爆發初期，以色列截斷所有運往加沙的食物、水和燃料供應，並指責這些都會被哈馬斯組織所利用。

美國《華爾街郵報》報道，以色列國內的右翼人士反對給予加沙人道援助同樣造成了影響。但衝突造成平民死傷者愈來愈多，以致聯合國的援助車隊被誤襲事件發生後，來自美國的壓力愈來愈大，迫使以色列參與人道支援。

報道引述分析指出，加沙已被炸成廢墟，到處都是飢餓的巴人，而當無人維持秩序，武裝分子仍然存在且有軍人參與救援的情況下，這類槍擊慘劇是早晚會發生的。