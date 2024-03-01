G20對俄烏以巴意見分歧　財長會無聯合公報

二十國集團（G20）金融領導人兩天會議星期四（2月29日）閉幕，未能就聯合聲明達成一致，對以巴衝突和俄烏戰爭的分歧，掩蓋了世界最大經濟體為全球經濟發展達成共識的努力。



路透社報道，G20財長和央行行長會議主辦國巴西發布了一份主席聲明摘要，而不是聯合公報。印度2023年擔任G20輪值主席國也採取了類似策略，但印度仍爭取到大部份G20成員譴責俄羅斯入侵烏克蘭。

巴西星期四發布的摘要與路透社星期二（27日）看到的公報草案相符，內容提到「戰爭和衝突升級」帶來的經濟風險，但敦促各方在其他場合辯論這些課題。摘要也指全球經濟「軟着陸」的可能性更大，在不出現嚴重衰退的情況下，這有助於冷卻通脹。

圖為2024年2月28日，巴西財長哈達德（Fernando Haddad）在聖保羅舉行的二十國集團（G20）金融領導人會議上發言。（Reuters）

巴西財長哈達德（Fernando Haddad）向媒體說，一週前G20外長討論地區衝突時出現分歧，「污染了」金融領域的談判，破壞了G20財長會議爭取共識的努力，導致聯合公報流產。

兩名知情人士說，由西方富裕國家和日本組成的七國集團（G7）支持將俄烏戰爭稱為發生在烏克蘭「領土上」的戰爭，俄羅斯則要求將這場戰爭稱為發生在烏克蘭「境內」的戰爭。

消息人士稱，G7國家支持將加沙地帶戰爭描述為「人道主義危機」，但沒有提及以色列。

巴西官員試圖將G7財長會議的重點放在經濟合作，以解決氣候變化和貧困等問題，但包括德國等國家推動發表的一份聯合聲明提及烏克蘭和加沙地帶的戰爭。

本文獲《聯合早報》授權轉載

