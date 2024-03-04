美國FAA強制要求波音修復737 MAX防冰系統問題

據《西雅圖時報》3月1日報道，美國聯邦航空管理局（FAA）表示，將強制要求修復波音737 MAX上出現的一個設計問題。理論上，該問題可能會使飛機的發動機防冰系統失效，儘管發生的概率不大。



發動機防冰系統工作時，會將熱空氣從發動機核心的管道吹到發動機前部的進氣口，以防在潮濕、寒冷的空氣中結冰。

FAA指令顯示，737MAX內可能發生的故障或導致飛機兩個引擎上的防冰系統失靈，飛行員不會獲得任何指示或警告。

適航指令指出，如果不解決這一不安全的狀況，可能會導致兩台發動機失去推力。

波音公司發言人科瓦爾表示，上述故障只是一個「理論上的問題」，從未在實際飛行中出現過。

美國波音：圖為2022年7月20日，英國範羅堡國際航空展展場內一部波音737 MAX飛機。（Reuters）

科瓦爾說，波音公司在2021年對駕駛艙系統進行全面審查時發現了這個問題。據報道，2021年4月，波音公司發現飛行甲板由於電氣接地問題導致備用電源故障，隨後啟動了這項審查。

新發現的缺陷位於發動機防冰系統控制器中，該控制器位於駕駛員頭部上方的駕駛艙開關面板中。

科瓦爾說，波音公司通過計算機建模分析研究了可能出現的風險情景，發現了這個潛在的問題，儘管發生的概率不大。

2022年11月，波音公司向各家航空公司發出了一份服務公告，提醒這一可能的故障並描述了所需的修復措施。而今，美國聯邦航空局要求強制執行修復。

修復這一故障需要在面板上安裝四個二極管，並改變一些控制電流的電線束，並進行安裝和功率測試。波音公司建議，航空公司在36個月內完成修復。

除737 MAX外，據「飛行國際」此前報道，2月16日，FAA發布了一項擬議規則，涉及787發動機防冰系統密封缺失問題，該問題可能導致多個發動機進氣道過熱。如果最終通過，該規則將適用於所有在美國註冊的787噴氣式飛機，包括787-8、787-9和787-10。

該提案稱，美國聯邦航空局表示，已經收到一份報告稱，在全面檢修時發現發動機防冰管道周圍的多個進氣道損壞，經過調查，發現內外風管之間以及外風管與尾艙之間的密封件缺失。這些缺失的密封件使發動機防冰系統的空氣泄漏進入尾艙，使進口處的部件暴露在高温下。這種情況如果不加以解決，可能會導致發動機防冰管道周圍發生損壞，導致結構強度降低和進氣道偏離。

波音在2023年給運營商的備忘錄中曾提及這一問題，要求航空公司檢查787飛機是否存在熱損傷，並根據需要更換零部件。

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