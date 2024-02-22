波音撤換737 MAX項目主管　新設職位監管飛機品質

美國波音公司（Boeing）宣布，737 MAX項目負責人離職，此前，一架737 MAX 9型客機的門塞在半空中脫落，導致這家飛機製造商最重要的機型面對嚴審。



彭博社引述波音公司星期三（2月21日）發出的內部備忘錄說，737 MAX項目負責人克拉克（Ed Clark）的離職即刻生效，結束了他在該公司近18年的服務。靈戈爾德 （Katie Ringgold ）將接替克拉克出任737項目副總裁兼總經理，並主管華盛頓州倫托（Rento）的737 MAX工廠。

波音民用飛機集團（BCA）主管迪爾（Stan Deal）在備忘錄中說：「埃德（即克拉克）離任，我們對他在近18年來為波音竭誠服務期間做出的許多重大貢獻表示最深切的謝意。」

法媒報道，克拉克於2021年3月接任這一職務，此前不久，MAX項目因2018年和2019年發生的兩宗空難而擱置20個月。

（編按：該備忘錄亦宣布數項領導層變動，包括在新設副總裁職位，監管商用飛機品質。）

美國阿拉斯加航空公司（Alaska Airlines）一架波音737 MAX 9客機1月5日發生「甩窗」意外。圖為美國國家運輸安全委員會（NTSB）1月7日調查時拍下的缺口處。（Reuters）

1月5日晚，美國阿拉斯加航空公司（Alaska Airlines）一架波音737 MAX 9型飛機因內嵌式應急門掉落緊急返回波特蘭國際機場。雖然意外沒有造成嚴重傷害，但安全檢查人員指出，這宗意外可能是災難性的。

阿拉斯加航空1月8日說，公司技術人員的初步報告顯示，部份波音737 MAX 9型飛機上可見一些鬆動部件。美國聯合航空公司（United Airlines）當日也表示，在公司營運的該型號飛機上發現一些鬆動的螺栓。

本文獲《聯合早報》授權轉載

