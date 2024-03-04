OPEC+成員同意延長自願額外減產至6月底

石油輸出國家組織和結盟油國（OPEC+）成員國，3月3日在沙特阿拉伯和俄羅斯牽頭下，同意延長自願減產期至今年第二季度、即至6月底，藉以支撐油價。 OPEC+去年11月同意，今年首季各成員共自願額外減產220萬桶，原定3月底到期。



在OPEC+正式宣布延長減產前，沙特阿拉伯已率先宣布，該國每天自願額外減產100萬桶的措拖延長至6月底，使其產量維持在每日900萬桶左右。

俄羅斯副總理諾瓦克（Alexander Novak）3日表示，俄羅斯維持在第二季度自願額外減產，4月為每日35萬桶、5月40萬桶，然後在6月增至47.1萬桶。他表示，此舉為保持市場穩定，減產將根據市場情況調節。

各國也分別公布維持自願減產，伊拉克維持每日22 萬桶、阿聯酋16.3 萬桶、科威特13.5 萬桶、阿爾及利亞5.1萬桶，阿曼則為 4.2桶。哈薩克也稱，將延長自願減產8.2桶至6月底。

今年的石油需求前景仍不確定。OPEC預計在亞洲的帶動下，今年將出現相對強勁的需求增長，每天需求達225萬桶。但國際能源署（ International Energy Agency，IEA）預計僅為每天122 萬桶。