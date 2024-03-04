甘茨3月4日抵美國見華府高官　包括賀錦麗布林肯沙利文

以色列戰時內閣部長甘茨（Benny Gantz）星期一（3月4日）將到華盛頓會見美國政府高層。



路透社報道，甘茨辦公室星期天（3日）發表聲明說，甘茨將與美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）、國務卿布林肯、白宮國家安全顧問沙利文，以及美國國會兩黨議員會面。

法媒引述一匿名白宮官員說，甘茨將與美國高級官員討論在加沙地帶臨時停火和增加人道主義援助的努力。甘茨是以色列國家團結黨黨魁，此前擔任以色列國防部長。根據近期調查，以色列民眾認為甘茨是以色列下一任總理的最合適人選。

賀錦麗星期天呼籲立即在加沙實現停火，並強烈敦促以色列增加援助物資輸送，以緩解巴勒斯坦飛地的「不人道」狀況和「人道災難」。

賀錦麗在亞拉巴馬州塞爾瑪「血腥星期日」周年活動說：「加沙平民正在挨餓。那裏的狀況是不人道的，我們的共同人性要求我們必須有所行動。」她說： 「以色列政府必須採取更多措施以大幅增加人道援助。沒有任何藉口。」

圖為2024年3月3日，美國副總統賀錦麗出席亞拉巴馬州塞爾瑪「血腥星期日」周年活動。（Reuters）

賀錦麗星期天對以色列的喊話，是美國政府高層迄今為止最尖銳的。

埃及官方媒體星期天報道，美國、卡塔爾和哈馬斯代表團抵達開羅，這是為實現為期六周的加沙地帶休戰、加強援助物資運送，以及以巴勒斯坦囚犯交換以色列人質而做出的最新努力。但以色列一家報紙稱，哈馬斯拒絕向以色列提供生還人質的完整名單後，以色列抵制星期天在開羅舉行的停火談判。

1965年3月7日，約600名非洲裔美國人為爭取平等的投票權利發起示威遊行活動，計劃從塞爾瑪前往蒙哥馬利。但他們在途經埃德蒙·佩特斯大橋時被州警攔下。雙方僵持不下，最終州警動用武力驅散示威人群，造成多人受傷。這起事件被稱為「血腥星期日」事件。

本文獲《聯合早報》授權轉載

