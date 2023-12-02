以巴衝突令美國年輕一代政治覺醒　日益挺巴形成代際鴻溝

「加沙的事其實是被壓迫者對壓迫者的反抗！」美國麻塞諸塞大學學生馬倫這樣形容持續了近七周的以巴衝突。在這場戰事撕扯下，西方多國民眾陷入了越發嚴重的分裂。



美國《華爾街日報》11月28日發文指出，美國年輕一代群體的政治覺醒正加劇着校園動盪，他們傾向於將衝突看作被壓迫者對壓迫者的反抗，這與美國年長者存在明顯不同，席捲全美大學校園的親巴勒斯坦抗議浪潮令年長者們震驚不已，暴露出美國社會正在形成的代際鴻溝。

文章稱，許多美國年長者對席捲美國大學校園的親巴勒斯坦抗議浪潮的範圍和強度感到驚訝。許多親巴勒斯坦的學生們表示，他們堅信世界在被壓迫者和壓迫者之間產生了分裂，至於當前的衝突，則是巴勒斯坦人正努力從以色列人手中奪回領土的控制權。

2023 年 11 月 16 日，美國哈佛大學一項支持自由巴勒斯坦全國行動日活動，多間法學院的學生在高喊示威。(Reuters)

「加沙不只是一場雙邊戰爭，正在發生的是被壓迫者對壓迫者的反抗。」21歲的白人學生馬倫說，外界對哈馬斯的批評經常會掩蓋巴勒斯坦民眾抗爭的合法性。她對所有被捲入到戰爭裡的人深表同情，也不贊成哈馬斯10月7日發動的襲擊，但這起事件並不是毫無理由發生的。

馬倫表示，正是以色列強迫巴勒斯坦人居住在「露天監獄或集中營」，為哈馬斯的暴力行為埋下了伏筆。「我認為媒體對它的描述讓人很難理解，但實際上這是一場緣由非常明顯的衝突。」

上個月，大約500名麻塞諸塞大學學生抗議學校與一家軍火製造商存在關聯，他們要求學校譴責以色列的抗議行為，馬倫就是其中之一。大約100名抗議者堵在校長辦公室外的走廊上，揮舞著巴勒斯坦國旗和「停止美國對以色列種族隔離的援助！」的口號標語。

在這場挺巴浪潮中，不少抗議學生最大限度淡化了哈馬斯的暴行，有人在示威和公開聲明中稱這次襲擊是「武裝起義」或「抵抗行為」。全國各地抗議活動的一個突出主題是反對「定居者殖民主義」，猶太複國主義——支持以色列成為一個猶太國家——被許多抗議者等同於歐洲對美洲和非洲的殖民。

「我們永遠不會向殖民者或他的同情者投降，」喬治·華盛頓大學學生會「巴勒斯坦正義」成員在他們的Instagram帳戶上說，「定居者殖民地將淪陷，我們的土地將被解放，我們將再次返回家園。」

文章指出，抗議者對被美國認定為「恐怖組織」的哈馬斯的「同情」有時會讓旁觀者感到不解。一項民意調查顯示，大約一半年齡在18至24歲的美國受訪者認為哈馬斯10月的襲擊與巴勒斯坦人的不滿有關，但在65歲以上的受訪者中，只有9%的人有同樣的感受。

美國年輕一代群體的政治覺醒正加劇着校園動盪，他們傾向支持作為被壓迫者的巴勒斯坦。(Reuters)

《華爾街日報》在分析這場「代際變化」時寫道，這與當今大學生們的成長背景有關：當他們還在讀小學時，學校不再舉行消防演習，取而代之的是應對槍手襲擊的模擬演練；氣候變化日益引發人們關注，加之2016年特朗普當選美國總統，以及隨後的疫情封鎖和佛洛德事件，進一步加劇了美國社區的兩極分化，他們正是在這樣的環境中長大的。而現在，他們正與高焦慮和抑鬱率作鬥爭，正準備踏入一個收入差距接近歷史最高水準的時代。

皮尤研究中心去年的一項民意調查顯示，在18至29歲的美國年輕人中，有近一半的人支持社會主義，多過那些支持市場經濟的人，許多人將他們面臨的複雜災難歸咎於市場經濟。

俄勒岡大學24歲的學生諾亞·湯普森認為，最富裕的群體掌握了國家太多財富，資本主義傾向於幫助富人和剝削窮人。他說，他對向以色列出售武器的戰爭奸商感到不安，因為以色列隨後會用這些武器殺害兒童。湯普森還説明組織了一場要求以色列停火的抗議活動。

「似乎總是有足夠的錢和炸彈用於戰爭，用於海外干預，但從來沒有足夠的錢用於教育，用於醫療保健，用於為我們現在創造一個更美好、更安全的社會。」湯普森說。

本文獲《觀察者網》授權刊載

