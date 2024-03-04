尹錫悅政府硬撼韓國罷工醫生　7千醫面臨釘牌　工潮領袖或遭嚴懲

韓國首都首爾3月3日發生名為「全國醫生總動員大會」的大規模反醫改示威，政府採取行動。韓國衞生部翌日稱因一批實習醫生無視「復工令」並辭職，政府將採取措施，約7,000名實習醫生將被停牌至少3個月。



衞生部稱，當局稱依法對實習和駐院醫生的集體行動採取措施的原則不變。

來自全國各地的醫生3日在國會附近集會，對政府推動的、包括擴招醫科生在內的政策表示抗議。韓國最大的醫生遊說團體韓國醫學會稱，約有3萬人參加遊行。

韓國保健福祉部長官曹圭鴻3月4日稱，政府將即日起檢查醫療一線確認未返回崗位的人，並根據法律和原則採取措施。

他稱當局已多次呼籲實習駐院醫生2月29日前復工，但多數人依然拒絕照辦。對於已復工的人，當局將從寬處理，並希望其他人儘早重返前線。

曹圭鴻稱，不管出於什麼理由，醫生集體離開病人的行為是不能接受的，政府為保護國民的生命，將堅決依法處理類似行為。

2024年2月25日，韓國首爾，韓國一批醫生在總統府前舉行的集會並高喊口號，抗議政府的醫療改革。（Reuters）

他對大韓醫生協會3日的大規模集會表示遺憾，他並指出，有人質疑醫協可能動員製藥公司職員參與集會，利用醫藥品交易強迫實施不當行為，政府將嚴查，依法應對。

政府已指控醫協5名前任和現任幹部，指他們涉及教唆或協助醫生辭職與罷工，涉嫌違反《醫療法》等。警方稱，傳召5人本週到首爾警局接受調查。

福祉部副部長朴敏守4日稱，在限期已過的情況下，政府將對集體行動的核心人身作嚴肅處理。

韓國保健福祉部公布，以上月29日上午11時為準，全國100家實習醫院所屬實習駐院醫生合計8945人缺勤，佔總數的72%。復工醫生僅有565人。

韓國政府對辭職的醫生定下2月29日的死線，稱3月1日起對不復職者採取行政處分以及司法行動，包括停牌至少3個月。

韓國行政安全部長官李祥敏3日表受韓國廣播公司（KBS）訪問時稱，政府對3日復工的醫生將作最大限度的寬容處理，否則將依法處置。

韓國總理韓悳洙3日稱，政府不會屈從於醫生的集體行動，如他們非法離開醫療現場，政府將履行義務，保護國民性命安全。

他稱自本週起，政府將啟動醫療改革特別委員會，爲推進醫改做準備。

直屬總統的委員會籌備工作組本週啟動。曹圭鴻說，政府始終以民眾利益為重，堅定不移地完成四大醫療改革議題，舉辦醫療事故處理特例法聽證會，加速立法進程，儘快制定必須醫療補償強化推進方案。