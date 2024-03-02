韓國醫生明集會　近1萬人辭職僅6％復工　政府企硬調查醫協高層

韓國醫生爆發大規模工潮，約1萬人辭職及多人罷工後，醫生方面3月2日發起遊行，料會有2萬人參加。韓國政府不滿醫生「惡意辭職」，企硬要求醫生復工，警方對多名大韓醫生協會（簡稱醫協）高層展開強制調查。



這次工潮始於韓國多家醫院自2月起有大量實習及住院醫生集體辭職，抗議政府推行醫學院擴大招生。政府2月提出把辭職醫生返回崗位的限期定為2月29日，否則會追究，但據韓聯社指，截至2月29日下午，抗議辭職的9510位醫生中，僅565人復工，相當於6%。

醫生組織更發起3月3日在首爾西部舉行大型集會，繼續向政府施壓，醫協預料會有約2萬名醫生參加，並稱全國14萬醫生會為保障自由積極發聲抵抗。

兩方目前均未有妥協迹象，韓國警方3月1日搜查醫協辦公室，並開始對5名醫協前任和現任高層執行查抄令，展開強制調查。韓國保健福祉部認為這5人通過提供法律援助，教唆或協助實習和住院醫生參加集體行動，從而妨礙醫院的診斷醫療工作。

醫協緊急對策委員會1日發表聲明，強烈抗議警方執行查抄令，指參與工潮的醫生是自願罷工，政府視醫協行動為教唆令人憤怒。