拜登會毫無懸念勝出「超級星期二」　但能鬥過特朗普嗎？

美國初選「超級星期二」在3月4日舉行，民主共和兩黨的初選相信無意外，都是由拜登（Joe Biden）及特朗普（Donald Trump）取得大多數勝利。但對民主黨支持者而言，他們對拜登的信心似乎不如共和黨對特朗普的信心來得大。



拜登毫無疑問將取得「超級星期二」多州初選的勝利，但是對民主黨而言拜登讓人憂慮：第一拜登在處理以巴的問題惹怒了很多原在2020年投票支持拜登的人，特別是阿拉伯裔族群；第二是拜登的年紀問題。

圖為2024年2月27日，美国密歇根州底特律舉行初選，拜登和特朗普分別取得民主及共和黨的初選勝利。（Reuters）

自以巴新一輪衝突爆發後，拜登在阿拉伯裔族群的支持率每況愈下，而這正影響整個民主黨支持者群體。根據路透社與益普索（Ipsos）最新一項調查，有56%的民主黨支持者表明自己傾向不支持向以色列提供支援的候選人；而如果現在就舉行大選，拜登只會拿到36%的支持率，與特朗普相若，其約的人則未確定或乾脆選擇不投票。

這對拜登而言是個警號，意味以巴衝突拖得愈久，對拜登愈不利。儘管特朗普任內已顯示他是完全的以色列支持者，反對支援以色列的人不太可能會改投特朗普，但拜登仍會因他們選擇不投票而失去支持。

圖為2024年3月1日，拜登與意大利總理梅洛尼會晤，在表明會向加沙空投物資時，兩次把加沙誤說成烏克蘭。（Reuters）

拜登的年紀老邁

現年81歲的拜登只給特朗普年長4歲，但拜登年紀老邁的感覺始終揮之不去。根據美國《紐約時報》與西恩納學院（Siena College）的民調顯示，有73%的受訪者認為拜登的年紀「讓人擔憂」，至於特朗普則為42%。

拜登與特朗普相繼在公開場合搞混人名或地名，但相比特朗普拜登因身為總統，更長時間在鎂光燈下，在國際場合說錯話顯得額外注目。如拜登3月1日在與意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）會晤，表示將向加沙空投物資時，兩次口誤把加沙說成「烏克蘭」，讓白宮不得不事後澄清。