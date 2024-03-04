美國大選｜拜登再選總統會否太老？　民調：多數選民認同

《紐約時報》和錫耶納學院的一項民意調查結果顯示，現在有更多在2020年支持拜登的選民對他的高齡感到擔憂，加劇了拜登尋求連任面對的威脅。



拜登現年81歲。根據調查結果，四年前支持拜登的選民對他的看法發生了根本轉變。高達61%的選民現在認為拜登「已經太老」，無法有效執行總統工作。

在2020年投票給拜登的選民中，19%參與調查者現在對拜登的高齡更加擔憂，而13%表明會在11月選舉再次投票給拜登的人說，拜登的年齡是個大問題，並認為他已無法勝任總統工作。

人們對拜登年齡的疑慮跨越不同世代、性別、種族和教育背景，突顯出拜登仍然無法消除民主黨內對他的年齡的擔憂，而共和黨人也以拜登的年齡來攻擊他，形容他是老年痴呆。

調查：73%選民認為拜登已太老

調查顯示，73%的所有登記選民認為拜登已太老，無法有效執行總統工作；45%認為他已無法勝任總統職務。

這種不安情緒長期以來一直在民調和與民主黨官員私下的談話中浮現，隨着拜登正式獲得民主黨提名的日子逼近，這種不安情緒似乎正在加劇。

美國大選2024：圖為2024年2月29日，美國總統拜登（Joe Biden）到訪德州布朗斯維爾市（Brownsville）。（Reuters）

這項民調是在2月初一份特別檢察官報告公布後進行。特別檢察官羅伯特·胡爾（Robert Hur）2月8日就拜登「機密文件門」發布的調查報告中，形容拜登是「一個善良、健忘的老人」，「機能隨着年齡增長而衰退」。

此前的民調顯示，對拜登的年齡持保留意見的選民逐漸增加。在去年10月民調，在六個主要戰場州中，2020年投票給拜登的選民中，55%認為他已太老，無法成為一位有效的總統，這一比例大幅高於2020年搖擺州的調查，當時只有16%的民主黨人對拜登的年齡感到擔憂。

美國選民並沒有對77歲的特朗普表達同樣的焦慮，他只比拜登小四歲。

根據《紐約時報》和錫耶納學院的調查，在所有登記選民中，強烈同意拜登年紀太大，無法有效執行總統職務的選民佔47%，大體上同意者佔26%；強烈同意特朗普年紀太大，無法有效執行總統職務的選民佔21%，大體上同意者佔21%。

拜登和特朗普很可能在11月5日總統選舉中再次對決，成為美國歷史上兩位最年長的總統候選人。

本文獲《聯合早報》授權轉載

