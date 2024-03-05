聯合國報告：哈馬斯涉強姦輪姦等性暴力　人質或持續受同類對待

聯合國專家小組3月4日發表報告稱，「有合理理由相信」哈馬斯去年10月7日襲擊以色列期間，武裝分子於多個地點犯下性罪行，包括強姦、輪姦，以及切割生殖器等性暴力。此外，被擄人質可能持續遭受這類對待。該小組認為，需就問題進行全面調查，以確定性暴力的總體規模、範圍和責任。



在以色列批評聯合國對哈馬斯性暴行沉默，下令召回駐聯合國代表埃丹（Gilad Erdan）後，聯合國專家小組公布該份長24頁的報告。

該小組由聯合國關注性暴力問題特使Pramila Patten領導，於1月29日至2月14日期間訪問以色列，以收集、分析和核實與哈馬斯性暴力相關訊息。

報告指出，小組另外收集到可靠間接信息，顯示其他形式性暴力，包括切割生殖器、性酷刑，以及殘忍、不人道和有辱人格的對待。此外，有可信的資料顯示，一些被劫持到加沙的人質，曾遭受不同形式的性暴力，且有合理理由相信，這種暴力可能正在持續。

該小組又表示，從其他組織、民間社會，以及直接採訪等渠道，發現以色列在拘留中心、入室搜查、檢查站，對巴勒斯坦人實施性暴力。聯合國小組表示，已向以色列司法部和軍法署提出投訴，但以方稱未有接獲。