聯合國稱加沙逾57萬人口饑荒邊緣　約旦國王親身空投人道物資

聯合國人道事務協調主任Ramesh Rajasingham於2月27日向安理會報告，加沙地帶至少有576,000 人，即總人口約四分之一，距離饑荒僅一步之遙。如果不採取行動，大規模饑荒這幾乎不可避免。在糧食嚴重不足下，約旦及法國27日派出軍方運輸機，向當地空投人道物資，約旦國王阿卜杜拉二世（Abdullah II of Jordan）親自參與。



Ramesh Rajasingham指出，加沙幾乎所有230萬人口，正依靠「嚴重不足」的糧食維持生存。加沙北部兩歲以下兒童中，六分之一嚴重營養不良和消瘦。

聯合國世界糧食計劃署（WFP）副主任Carl Skau表示，如果達成停火協議，世WFP已準備好迅速擴大救濟行動。但目前由於無法向加沙提供足夠的關鍵糧食，以及工作人員面對著惡劣環境，當地饑荒風險正在加劇。

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過去幾星期，從埃及進入加沙的物資流量急降，但以色列將延誤歸咎於聯合國和巴勒斯坦方面。27日參與向加沙空投物資的約旦國王阿卜杜拉表示，必須加倍向加沙提供糧食和援助，以避免本已災難性的人道危機進一步惡化。

空投的物資包括以防水物料包裹的現成飯菜，被空投到沿海的幾個地點，數以百計絕望的平民爭相撿拾。