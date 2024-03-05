福島核污水排海外溢影響前所未有？ 中國主張加強對日本國際監督
撰文：洪怡霖
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中國常駐國際原子能機構代表李松3月4日表示，針對日本執意推進福島核污水排海活動，中方本着對海洋環境和人民健康高度負責的態度，率先主張對日本實施嚴格有效的國際監督。
根據新華社，國際原子能機構3月理事會4日在維也納國際中心開幕，李松在會上發言，闡述中方在日本福島核污染水排海問題上的原則立場。
李松指，日本罔顧周邊國家反對和國際社會關切，已擅自向海洋排放超過2.3萬噸核污染水，又於上週啟動第4批排海，福島核污染水排海造成的外溢影響前所未有，遠遠超出日本領土或管轄範圍，絕非日方可擅專的事務。
他還說，東京電力公司長期失信、管理混亂、監管不力等問題，使日方所謂排海「安全、可靠」的說法根本無法令人信服，近期，能登地震對核電站的影響、福島第一核電站發生工作人員遭核污染水濺射、福島淨化裝置核污染水大量泄漏等問題，進一步印證了中方和國際社會的嚴重擔憂，充分說明強化對日國際監督勢在必行。
李松表示，中方敦促日方嚴肅對待國內外關切，全面配合建立周邊鄰國等重要關切方實質參與、真正獨立有效的長期國際監測安排，妥善處置福島核污染水，中方願與各方繼續加強溝通合作，支持並積極參與對日監測，不斷加強對日國際監督。