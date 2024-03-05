福島核污水排海外溢影響前所未有？　中國主張加強對日本國際監督

中國常駐國際原子能機構代表李松3月4日表示，針對日本執意推進福島核污水排海活動，中方本着對海洋環境和人民健康高度負責的態度，率先主張對日本實施嚴格有效的國際監督。



根據新華社，國際原子能機構3月理事會4日在維也納國際中心開幕，李松在會上發言，闡述中方在日本福島核污染水排海問題上的原則立場。

李松指，日本罔顧周邊國家反對和國際社會關切，已擅自向海洋排放超過2.3萬噸核污染水，又於上週啟動第4批排海，福島核污染水排海造成的外溢影響前所未有，遠遠超出日本領土或管轄範圍，絕非日方可擅專的事務。

2023年6月5日，中國國家原子能機構主任、國際原子能機構中國理事張克儉在維也納出席國際原子能機構六月理事會，就福島核污染水排海問題發言，嚴厲抨擊日本排放福島核污染水。針對日方狡辯，中國常駐國際原子能機構代表李松大使行使答辯權，予以嚴辭批駁。（國家原子能機構國際合作司）

他還說，東京電力公司長期失信、管理混亂、監管不力等問題，使日方所謂排海「安全、可靠」的說法根本無法令人信服，近期，能登地震對核電站的影響、福島第一核電站發生工作人員遭核污染水濺射、福島淨化裝置核污染水大量泄漏等問題，進一步印證了中方和國際社會的嚴重擔憂，充分說明強化對日國際監督勢在必行。

李松表示，中方敦促日方嚴肅對待國內外關切，全面配合建立周邊鄰國等重要關切方實質參與、真正獨立有效的長期國際監測安排，妥善處置福島核污染水，中方願與各方繼續加強溝通合作，支持並積極參與對日監測，不斷加強對日國際監督。