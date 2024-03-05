瑞典入盟在即　獲邀參加北約冷戰後最大規模軍演

北約（NATO）3月4日舉行自冷戰結束後規模最大軍事演習，即將加入北約的瑞典亦有派出直升機、戰機和軍隊參加。



路透社報道，今次聯合軍演在挪威、瑞典和芬蘭最北部舉行，臨近俄羅斯邊境，共10多國超過2萬名士兵參與。亦都是北約「2024年堅定捍衛者」（Steadfast Defender 2024）演習的一部分，旨在演練美國軍隊如何增援北約東翼的歐洲盟友，並測試新的區域防禦計劃。瑞典自上周獲得匈牙利的最終批准後，可能數日內就會加入北約。

2024年3月4日，波蘭 Korzeniewo，北約演習期間，德國士兵用「豺狼」戰車（Jackal vehicles）運送英國士兵穿越維斯瓦河 (REUTERS)。

挪威皇家空軍司令佛蘭 （Rolf Folland）表示：「現在的新概念是，我們試圖進一步整合，由於芬蘭和瑞典即將成為新的北約成員，這麼做是可能的。」

在挪威北部的波多（Bodoe），美國和挪威的F-35戰機、芬蘭的F-18戰機和瑞典的獅鷲戰機（Gripen）一同在博丁營（Camp Bodin）軍事基地上空低空飛行。

北約將在5月舉行更廣泛的演習，約9萬名士兵參加，其中包括50多艘艦船以及飛機、坦克和其他裝甲車輛。

瑞典、挪威、芬蘭和丹麥自2023年協商後開始建立北歐聯合防空體系，以應對俄羅斯日益上升的威脅。自整合北歐空軍後，他們將建立一支由約250架戰機組成的地區戰機編隊，規模與一些軍事強國的戰機編隊相若，以對潛在的敵人形成一定威懾。