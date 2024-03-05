日媒：日本考慮擴大輸入外勞行業　汽車運輸及鐵路業或受惠

日本政府面對勞工短缺問題的情況下，有意在廣泛行業擴大接納外國人才，包括研究向汽車運輸業、鐵路、林業及木材行業4個領域的外國人才招手。



共同網3月5日引述相關人士報道，日本政府的中、長期接納外籍勞工的特定制度人數估計由2024年起，在未來5年間接納最多80萬人，比2023年度的預計人數增加2倍。

報道提到，當局探討新增汽車運輸業、鐵路、林業、木材行業4個領域，估計這4個領域截至2028年度的5年間一共會引入約3.4萬名外國人才。日本將會在4月實施限制勞動人員加班時間的法規，令物流等行業面對俗稱「2024問題」，因此有意為汽車運輸業及鐵路分別新增2.45萬及3800名外勞。

日本計劃為汽車運輸業及鐵路等行業引入外國人才。圖為東海道新幹線列車。（Reuters）

另外林業及木材行業亦估計會分別引入1000及5000人。而現時已輸入外勞的製造業領域，則可能新增紡織等業務。日本政府打算在年度底之前更新預計接納人數，並決定新增對象領域。

日本的特定技能制度在2019年4月設立，目前一共分12個領域、最長可工作5年的「特定技能1號」，以及需要熟練技能、允許攜眷及事實獲永久居留櫂資格的「特定技能2號」。

當局原先預計在2019至2023年度接納最多345,150人，有關人數增長雖然受到疫情等因素拖慢，但之後以技能實習轉型為中心逐漸增長。截至2023年11月底，特定技能1號及2號的人數分別為20萬人和29人。