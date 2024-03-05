日本經濟將受東南亞人口老齡化衝擊

東南亞的公共養老金覆蓋率僅為四分之一，研判區域整體若不建立社會安全網，讓老年人安心生活，由高齡化引起的經濟衰退問題也將影響日本和世界的未來。



日媒報道，東南亞國家將經歷類似日本經濟高速增長後的「老齡化浪潮」，數據顯示，15歲到64歲的勞動人口占總人口從2024年起開始下滑。 分析指出，高齡化對東南亞國家的衝擊大，並對日本造成一定影響，因為日本深刻依賴東南亞國家提供勞動力。

《日經新聞》報道，根據聯合國估計，東南亞國家的勞動年齡人口比率在2023年達到68%的峰值後開始下降。泰國和越南分別在2013年以及2014年達到頂峰。而且，世界第四大人口大國印尼也將在2030年跨過這一門檻。這意味着東南亞主要國家一旦失去人口紅利，將面臨沒有充足勞動力推動經濟發展的時代。

越南政府1月宣佈，該國在2024年的勞動力短缺高達32萬人。據了解，在越南投資半導體工廠的美國已面對人力短缺問題。美國官員稱，美國公司在越南投下數十億美元設廠，但遇到的瓶頸是工程師不足

越南河內市中心，越南國旗在越南國家銀行大樓頂隨風飄揚。（Reuters）

報道稱，日本也會受到東南亞老齡化的衝擊，因為日本深刻依賴東南亞國家提供勞動力。根據2023年10月的統計數據，日本外勞人數首次超過200萬人，其中越南和菲律賓勞工各佔52萬人及23萬人。

明治大學副校長加藤久和認為，如果東南亞國家出現勞動力短缺，那麼它就很難繼續向日本派遣工人。

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日本將人口問題分為「高齡化」和高齡社會。報道稱，按照這個標準，東南亞整體在2019年，65歲及以上人口總體比率超過7%，已處於「老齡化」。 2043年這一數字將翻倍，達到14%，將步入「老齡化社會」。這老齡化現象同日本在1970到1994年的24年之間發生的轉變很相似。

報道認為，東南亞國家有必要仿效日本，以提高退休年齡來解決勞動力課題。它指出，即便是已將退休年齡提高到70歲的日本，目前也承受人口老齡化的財政壓力。在勞動年齡人口達頂峰的上世紀90年代初，日本社會福利支出為國內生產總值的11%。30年後的現在已上升到25%。

日本地鐵內，背着公文包的銀髮上班族不在少數，退而不休已成為日本社會常態。（VCG）

日本綜合研究所的熊谷正太郎說：「東南亞在應對長期護理保險制度等問題方面落後，預計各國政府和家庭所面臨的負擔可能會迅速增加。」

據報道，東南亞各國應合力探討應對措施，為老齡化問題做好準備。報道指，東南亞的公共養老金覆蓋率僅為四分之一，研判區域整體若不建立社會安全網，讓老年人安心生活，由高齡化引起的經濟衰退問題也將影響日本和世界的未來。

報道強調，東南亞國家持續取得經濟發展非常重要，若東南亞地區不團結解決老齡化課題，這個地區希望成為與中國和印度齊名的全球產業主導力量就會減弱。