美菲4月舉行聯合軍演　選址面向南海及台灣島嶼

南中國海的緊張局勢持續升級之際，菲律賓和美國將於下個月在面向南中國海和台灣的島嶼等地點舉行年度軍事演習。



路透社報道，菲律賓陸軍上校洛希科（Michael Logico）在星期二（3月5日）的簡報中說，名為「肩並肩」（Balikatan）的演習將從郊區龐大的軍營轉移到北部和西部地區。

洛希科說，距離台灣最近的巴丹群島（Batanes）可能再次成為今年的演習地點之一，但他強調演習的重點與台灣無關。

洛希科說：「我們在這些地區進行演習是很正常的，因為它是菲律賓領土的一部分，是我們揮舞旗幟的地方，也是我們保衛的地區。」

巴拉望省範圍內的南中國海海域也在演習範圍內，馬尼拉和北京過去一年在這一海域頻繁發生衝突。洛希科說：「我們可以在這些地點充分執行聯合行動。」

一名菲律賓外交官此前說，今年的演習規模可能比去年的1萬7000人次更大，且將重點關注網絡安全訓練和「信息戰」。

菲律賓星期二指責中國海警在南中國海對執行補給任務的菲律賓軍隊進行「危險動作」，導致其海警船與一艘中國船隻相撞。

洛希科說，美菲兩國軍隊將進行擊沉船隻演習，澳洲軍隊也將參加聯合軍演，法國海軍今年將首次參加。

菲律賓武裝部隊發言人帕迪拉（Francel Margareth Padilla）說，演習將於四月第三周至五月第一周舉行。

本文獲《聯合早報》授權轉載

