美國大選超級星期二登場　重頭戲決定36%代表票　特朗普拜登料勝

美國大選「超級星期二」（Super Tuesday）登場，15個州及海外領地美屬薩摩亞3月5日齊舉行黨內總統初選，決定約36%代表票，外界預料民主黨的拜登（Joe Biden）與共和黨的特朗普（Donald Trump）會分別勝出。



截至香港時間5日晚上10時半，15個州份中有13個州已經開始投票，包括阿拉巴馬州（Alabama）、德州（Texas）、科羅拉多州（Colorado）等。加州與阿拉斯加也即將開始投票。

在「超級星期二」前夕，特朗普方面傳來好消息，美國聯邦最高法院4日決定推翻特朗普遭科羅拉多州取消參選公職資格的判決，緬因州最高選舉官員也在4日正式恢復特朗普在2024年美國總統選舉黨內初選的資格，拒絕州政府禁止特朗普參選的企圖。

「超級星期二」從何而來？

3月5日有15個州和1個屬地舉行初選，這天被稱為超級星期二。許多州在同一天舉行初選並非巧合。南方某些州最初在1970年代聯合起來舉行初選，旨在吸引候選人前來他們的地區並受到關注，同時削弱率先開跑的愛荷華州黨團會議和新罕布夏州初選的影響。

「超級星期二」這一用語從1988年開始流行。到了今時今日，「超級星期二」的意義已變得模糊，因為到了總統初選的季節，不同地區的州都會各自聯合起來舉行初選，舉行的日期可能會落在某一個或某幾個星期二。