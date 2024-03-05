美國大選「超級星期二」今登場　緬因州恢復特朗普初選資格

3月5日是超級星期二。美國緬因州最高選舉官員4日正式恢復恢復前總統特朗普（Donald Trump）在2024年美國總統選舉黨內初選的資格，拒絕州政府禁止特朗普參選的企圖。



緬因州2023年底宣布取消特朗普2024年美國總統的參選資格後，特朗普要求緬因州最高法院推翻州務卿貝洛斯（Shenna Bellows）禁止特朗普參加當地在3月5日舉行的初選。

聯邦最高法院4日較早前裁定，推翻科羅拉多州（Colorado）取消特朗普參選公職資格的判決。科羅拉多州2023年12月19日根據憲法第14條修正案第三款，指特朗普涉及2021年1月6日的國會衝突，無資格參選公職。

聯邦最高法院4日的裁決基本上終結透過「叛亂者禁令」阻止特朗普重返白宮的嘗試。

緬因州的初選3月5日舉行。3月5日是超級星期二，多個州份和美屬薩摩亞（American Samoa）會在這天進行初選。

「超級星期二」哪些地區會投票？

5日將有15個州和1個屬地進行投票，包括亞拉巴馬州（Alabama）、阿拉斯加州（Alaska）、阿肯色州（Arkansas）、加州（California）、科羅拉多州（Colorado）、緬因州（Maine）、馬薩諸塞州（Massachusetts）、明尼蘇達州（Minnesota）、北卡羅來納州（North Carolina）、俄克拉何馬州（Oklahoma）、田納西州（Tennessee）、德州（Texas）、猶他州（Utah）、佛蒙特州（Vermont）、維珍尼亞州（Virginia）和美屬薩摩亞。