美國大選「超級星期二」登場　Taylor Swift呼籲粉絲投票

美國大選「超級星期二」（Super Tuesday）登場，15個州及海外領地美屬薩摩亞3月5日齊舉行黨內總統初選，決定約36%代表票。美國樂壇天后Taylor Swift透過Instagram鼓勵粉絲投票。雖然她未表態支持任何候選人，但她曾在2020年大選支持現任總統拜登（Joe Biden） ，並批評時任總統特朗普（Donald Trump）。



Taylor Swift的Instagram有2.82億名追隨者，她5日透過Instagram story呼籲：「我想提醒你們投票，給最能代表你的人掌權。」她呼籲所有身在美國的支持者，翻查票站位置並於「超級星期二」投票。她並提供網站vote.org連結，鼓勵粉絲登記當選民。

雖然Taylor Swift未對2024年大選表態，但她在2020年大選時表明，反對前總統特朗普連任。她指責對方於任期內煽動白人至上和種族主義之火，揚言「我們將在11月投票讓你（特朗普）下台」。

面對龐大的「Taylor Swift效應」，特朗普上月呼籲Taylor Swift不要支持現任總統拜登，稱其任內通過《音樂現代化法案》（Music Modernization Act，暫譯），令包括Taylor Swift在內的所有音樂人在歌曲播放時，更易收取版稅，讓她們賺更多錢。

不過，拜登上星期出席美國全國廣播公司（NBC）的節目中，被主持人問到是否與Taylor Swift「勾結」。 主持人宣稱，有民調顯示18%國民認為拜登和Taylor Swift存在某種方式合作。