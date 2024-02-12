美國大選︱特朗普稱任內法案助Taylor Swift賺錢：她不會支持拜登

美國樂壇天后Taylor Swift（泰勒絲）勇奪本年度格林美兩項大獎，全球巡迴演唱會如火如荼， 聲勢如日中天。在美媒2月初傳出美國總統拜登（Joe Biden）欲拉攏Taylor Swift助選的消息後，共和黨總統參選人、前總統特朗普（Donald Trump）2月11日發文，稱自己任內法案幫助這位天后賺大錢，指對方不會支持拜登。



美國國會2018年通過《音樂現代化法案》（Music Modernization Act，暫譯），令包括Taylor Swift在內的所有音樂人在歌曲播放時，更易收取版稅。特朗普11日在旗下社交平台Truth Social發文稱，當時正是由在任的他簽署並負責該法案。

他表示，「拜登從未、也永遠不會為Taylor做任何事情。她不可能支持（endorse）狡猾的拜登——我國史上最糟糕、腐敗的總統，也不可能對這個為她賺這麼多錢的人（指自己）不忠實。」

他又指，「此外，我喜歡她的男朋友Travis（即指Travis Kelce），雖然他可能是自由派，而且可能無法忍受我！」

2024年2月10日，美國前總統特朗普（Donald Trump）在南卡州（South Carolina）出席活動。（Reuters）

堪薩斯城酋長隊（Kansas City Chiefs）11日在美式足球聯盟NFL年度冠軍賽「超級碗」（Super Bowl）順利奪冠，Taylor Swift現任男友Travis Kelce正是該隊的近端鋒。同日在TikTok開設帳號的拜登在首則短片中也觸及指控他操縱賽事、以換取Taylor Swift支持的陰謀論。

特朗普長年是Taylor Swift的忠實擁躉，早在當選總統前，便曾在Twitter（現稱X）發文形容她「棒極了」、「了不起」；但到了2016年，Taylor Swift在大選前表態支持民主黨候選人，特朗普仍只說對她音樂的喜愛度「減少約25%」。

2020年美國大選前，Taylor Swift表態投票給民主黨籍總統候選人的拜登。