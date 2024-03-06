澳洲推逾100億元投資基金　增強對東南亞貿易投資

澳洲推出一項20億澳元（約102億港元）的東南亞投資融資基金，以促進澳洲在東南亞的貿易與投資。



澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）星期二（3月5日）在墨爾本舉行的東盟—澳洲特別峰會，向企業高管發表講話時作上述宣布。

澳洲政府屬下的澳洲出口金融公司（Export Finance Australia）負責管理這個基金，提供貸款、擔保、股權和保險，以促進澳洲與東盟成員國的雙向貿易與投資，尤其是支持本區域的清潔能源轉型和基礎設施發展。

阿爾巴尼斯說，這是「一代人以來澳洲與東盟經濟往來的最重大升級」。「澳洲的經濟前途取決於本區域……這些倡議是對我們未來的進一步投資，確保我們在東南亞經濟規模和影響力不斷增長的過程中，與東南亞保持合作。」

圖為澳洲及東盟多國外長在墨爾本舉行東盟–澳洲特別峰會期間合影。（Reuters）

2022年，澳洲與東盟國家的雙邊貿易額超過1,780億澳元，已經超越澳洲與日本或美國的雙邊貿易額。同期，澳洲與東盟的雙邊投資額達到3,070億澳元。

另一方面，氣候變化會是這次特別峰會的一個重要課題。東南亞擁有豐富的關鍵礦產資源和極大的電力需求，在全球推動清潔能源發展的進程中有望發揮重要作用。

阿爾巴尼斯說：「採取行動應對氣候變化對本區域而言是必要的，這也是一個變革性的經濟機遇。」

他當天也宣布，澳洲將在未來四年投入額外的1.4億澳元，用於延長現有「基礎建設夥伴關係」（Partnerships for Infrastructure Program），為東南亞的可持續基礎設施項目提供資金和支持。這項計劃自2021年推行以來，幫助了合作夥伴加快交通互聯、清潔能源轉型和電訊改革。

本文獲《聯合早報》授權轉載

