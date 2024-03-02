英國多地賤賣資產撲水　伯明翰連先人都不放過　奇招盡出真有效？

英國多個地方市政府陷入「破產」財政危機後，它們如何應對引起外界關注。英媒稱，多個市政府要賤賣資產「撲水」，英國最新批准19個市政委員會（即市政府）賣產。港人移英熱門目的地之一的伯明翰（Birmingham）更預告大加市政稅、調暗街燈、減少收垃圾次數等增收入、減開支措施。但賣產能否有效應對「缺水」危機？專家並不看好。



英國第二大城市伯明翰、中部城市諾丁漢（Nottingham）2023年先後宣告「破產」，令當地各地方政府的財務問題備受關注，據英國廣播公司（BBC）2月29日引述地區政府資訊單位（Local Government Information Unit）一份報告指，在受訪的地方政府中，逾半認為難在未來5年內達到收支平衡。

英國一般禁止地方政府出售資產以應付日常支出，但在「非常時期」下，多個地方政府提交賣產申請，英國3月1日終宣布放寬對19個地方政府的規定，容許它們出售房地產或其他資產，以籌錢應付日常開支。

這19地包括伯明翰、諾丁漢，還有同樣已宣告破產的瑟羅克（Thurrock）、沃金（Woking）、位於南倫敦的克羅伊登（Croydon）等。英國傳媒形容如今情況有如地方政府「被迫進當鋪」賤賣資產。

圖為伯明翰市政委員會建築（FB@Birmingham City Council）

伯明翰擬2年內加市政稅21%

伯明翰除了正準備在2年內出售價值達7.5億鎊（約74億港元）的資產外，當地市政府2月中也公布了更多開源節流措施，包括證實會在未來2年內增加市政稅（council tax）達21%。

其他措施還有調暗街燈、把收垃圾次數減至2週一次、提高墓地費用、削減最多600個職位、減少在成人社會福利服務方面的開支等，其中預計調暗街燈會每年節省約100萬英鎊、調低高速公路維修開支可省1,200萬英鎊。當地政府目標是在未來2年節省約3億英鎊。

當地有人在網絡發起聯署，呼籲叫停提高市政稅計劃，至今收集約1萬個簽名。

網民在網絡發起聯署，呼籲伯明翰叫停提高市政稅計劃（網站截圖）

有意加市政稅的地方政府固然不止伯明翰，組織「地區政府資訊單位」的報告指出，在受訪的地方政府中，3分之2表示會削減一些服務，九成計劃提高市政稅與增加停車費、垃圾費等費用。

「開刀」熱門目標還有在休閒、藝術文化方面，近3分之1的受訪地方政府有意削減公園和休閒支出，另外3分之1擬削減藝術和文化支出，一成準備削減針對有特殊教育需求和殘疾兒童的服務。

圖為英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）2023年12月16日訪問意大利期間，在羅馬出席活動。（Reuters）

專家：只救近火

多個市政府擬賣產救財政，但當地專家並未看好，來自倫敦經濟學院的城市事務專家Tony Travers認為這有如被迫去當舖，又指像出售家族的白銀資產，「你只能使用這些資產一次。」

英媒New Statesman則指，這只屬短期解決方案，並使地方政府資金危機成為下一屆政府需要解決的問題。