也門胡塞攻擊商船增至3死4傷　受損着火畫面曝光驚心動魄

也門胡塞武裝3月6日發射導彈襲擊一艘在亞丁灣行駛的貨船，船主7日證實事件中有3名船員死亡。這是胡塞武裝針對紅海商船發動襲擊以來首次造成人員死亡。船東稱，這艘船正在遠離陸地，正在安排打撈。



該名不願透露姓名的消息人士說，這艘「懸掛巴巴多斯國旗、由利比里亞公司持有所有」的散貨船名為「真正信心」號（True Confidence），6日中午遭到胡塞武裝導彈襲擊。襲擊造成船身起火與嚴重受損。

起火地點在距離亞丁港50海里外的位置。

美國中央司令部在社交媒體X稱，案中3死4傷。

貨船遭襲起火後，倖存船員被迫使用救生艇撤離。

包括三名武裝警衛在內的 20 名船員被印度軍艦帶到吉布提，傷者已送往醫院。

也門胡塞武裝發言人薩雷亞（Yehia Sareea）6日晚發表聲明稱，該組織當天向「真正信心」號貨船發射了數枚導彈。導彈準確擊中目標，並造成船隻起火。

包括美國軍艦在內的多國船隻正在事發現場評估情況並協助救援。

英國海上貿易行動辦公室當天也報告說，「真正信心」號貨船遭襲受損，船員已被迫棄船。目前「真正信心」號處於無人控制狀態。

這張美國中央司令部2024年3月3日發布的鳥瞰圖顯示，由英國公司持有的船隻「魯比馬爾」號（Rubymar）被也門胡塞武裝分子發射的反艦彈道導彈擊中後，在紅海沉沒。（U.S. Central Command/Handout via REUTERS）

這是胡塞武裝針對紅海商船發動襲擊以來首次造成人員死亡。2月18日，胡塞武裝曾用導彈攻擊英國貨船「魯比馬爾」號（Rubymar），導致船隻嚴重受損並最終在3月1日沉沒於紅海，船上人員並未受傷，被安全撤離。

2023年10月7日新一輪巴以衝突爆發後，也門胡塞武裝多次使用無人機和導彈襲擊紅海水域相關目標。2024年1月12日以來，美國和英國多次對胡塞武裝目標發動空襲。