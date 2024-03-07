加媒：加拿大就斯帕弗在華被拘　付600萬加元和解

多家加拿大媒體3月6日稱，加拿大商人斯帕弗（Michael Spavor）就他在中國被拘留數年與加拿大聯邦政府達成和解。



加拿大廣播公司（CBC）3月6日稱，加拿大國際電台（Radio-Canada）引述2名消息人士稱，和解總金額為600萬加元（約3,476.7萬港元）。

斯帕弗的律師菲利普斯（John Philips）告訴加拿大廣播公司（CBC），他的當事人和政府之間的問題「已經解決」，但不會作任何進一步的評論。

加拿大「全球新聞」網站（Global News）6日稱，它尚未能獨立確認加拿大政府是否已與他達成和解，或確認可能的金額。

加拿大全球事務部（Global Affairs Canada）未有就達成和解予以確認。

在華被拘的加拿大公民康明凱及斯帕弗2021年9月24日獲釋後，25日乘飛機返抵加拿大，他們在加拿大駐中國大使鮑達民陪同下，在卡爾加里的機場與總理杜魯多見面。杜魯多是親赴機場接機。（Reuters）

斯帕弗與另一名加拿大外交官康明凱（Michael Kovrig）2018年12月10日在華被捕。縱使兩人被捕時間在「孟晚舟被捕事件」發生後不久，北京稱加人被拘與孟晚舟案之間並無關係。

北京稱，康明凱與斯帕弗分別因涉嫌為境外刺探國家秘密、情報罪和涉嫌為境外刺探、非法提供國家秘密罪被中國有關部門依法拘傳，之後二人被依法逮捕、起訴。

圖為2021年9月25日晚，中國電訊設備商華為副董事長孟晚舟孟晚舟乘坐中國政府包機抵達深圳寶安國際機場。（新華社）

「孟晚舟被捕事件」是指加拿大警方2018年12月1日應美國政府司法互助要求，在中國華為副董事長兼首席財務官孟晚舟於溫哥華轉機期間將她拘捕。她與美國司法部終達成「延期起訴協議」，2021年9月24日返回中國。

康明凱與斯帕弗最後認罪，稱病並申請取保候審，2021年9月返回加拿大。

加拿大《環球郵報》2023年11月稱斯帕弗威脅要起訴政府和康明凱。報道稱，斯帕弗聲稱他會在中國被拘留，是因他無意中向康明凱提供有關朝鮮的資訊，康明凱隨後將它們提供給加拿大情報官員。