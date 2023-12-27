加媒：斯帕弗及康明凱在華被扣近3年　加拿大政府願支付賠償

撰文：蕭通
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加拿大《環球郵報》12月26日引述消息人士稱，加拿大政府願意向被中國拘禁近3年的前外交官康明凱（Michael Kovrig），以及商人斯帕弗（Michael Spavor）支付賠償。消息指出，斯帕弗早前對加國政府提出訴訟，令賠償談判現進展，因為加國政府不希望「環球安全報告計劃」（Global Security Reporting Program，GSRP）成為公眾焦點。

康明凱及斯帕弗2018年開始被拘禁，報道引述消息人士稱，加國政府向兩人提議賠償300萬加元，斯帕弗的律師則要求1050萬加元，加國政府並不接納。政府律師仍與兩人談判，希望在新一年開始，可就具體條款達成協議。加國政府、康明凱及斯帕弗的代表，均未就報道回應。

加拿大《環球郵報》11月18日報道，斯帕弗正向加拿大政府索償，因他不知道康明凱會把他的資訊分享給加拿大與五眼聯盟，令他在未知的情況下被捲入間諜活動。 斯帕弗是少數與朝鮮建立關係的西方人，致力推動加拿大與朝鮮的關係。他曾與金正恩會面，觀摩朝鮮閱兵儀式等。

斯帕弗與康明凱被捕的事件，被廣泛認為是加拿大拘捕華為副董事長孟晚舟的報復。加拿大當局否認中方的間諜指控。兩人在2021年9月，孟晚舟獲釋同日被送回加拿大。

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