加沙空投人道物資降落傘沒張開　最少5死11傷

美媒3月8日引述加沙衞生部官員和目擊者稱，在3月8日的對加沙地帶（Gaza Strip）空投人道救援物資行動中，有最少一個降落傘未能正常展開，導致包裹落在人群中，最少5人死亡、11人受傷。



美國哥倫比亞廣播公司（CBS）3月8日引述加沙衞生部官員和目擊者指，事發於3月8日上午約11時半，加沙地帶北部沙提難民營（Al-Shati refugee camp）上空正進行空投人道救援物資行動，期間有降落傘未能正常展開，引發意外。

報道指，死者包括兩名男童，而傷者年齡介乎30歲至50歲。

美國、約旦、埃及、法國、荷蘭和比利時3月8日也有對加沙地帶空投人道救援物資。

內文引述一名美國防部官員指，初步調查顯示，美國空投行動與地面的死亡事件無關，但仍需作進一步調查。

加沙城（Gaza City）2月29日則有居民領取救援物資時遇襲，最少115人死亡。以軍進行初步內部調查後在3月8日指，他們當時沒向車隊開火，但有「精準地」向接近軍人的人士開槍。以方稱，他們「精準地」向這些人開槍，這是為了與「嫌疑人」保持距離並消除威脅。

加沙南部一處海灘2024年2月27日有大批民眾聚集，等待人道物資包裹空投到該處。（Reuters）

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）3月8日表示，塞浦路斯和加沙地帶之間的海上援助走廊可能在本週末開始運作。她指由慈善團體籌集的援助物資可能最早在3月8日從塞浦路斯運往加沙地帶，行動獲阿聯酋支持。