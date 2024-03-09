拜登未關咪高峰　私人對話曝光：是時候與內塔尼亞胡「攤牌」

美國總統拜登（Joe Biden）在一段錄音中向美國高官表明，他告訴以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu），對於加沙地帶人道主義援助問題，他和內塔尼亞胡已經來到攤牌時刻。



綜合路透社和法新社報道，拜登的這番講話是他在國會山發表國情咨文後被錄下的，凸顯出拜登對內坦亞胡已逐漸失去耐性。

民主黨顧問哈克特（Sawyer Hackett）星期五（3月8日）在社媒平台發布的這段影片中，可以看到拜登與科羅拉多州民主黨參議員貝內特（Michael Bennet）、國務卿布林肯（Antony Blinken）和交通部長布蒂吉格（Pete Buttigieg）談話。

影片中可聽到貝內特告訴拜登，有必要繼續施壓以色列允許更多人道援助物資進入加沙地帶。

拜登回應說：「我告訴他，比比（Bibi），別再這麼做，你和我已來到攤牌時刻（Come to Jesus，意指來到主耶穌面前）了。」比比是內塔尼亞胡的暱稱。

拜登隨即又說了一句，「我的麥克風還沒關。好，就這樣。」

美國總統拜登2023年10月18日訪問以色列特拉維夫，以色列總理內塔尼亞胡親往接機。兩人甫見面即擁抱。（Reuters）

「來到主耶穌面前」為美國俚語，意思是打開天窗說亮話，直言不諱、有攤牌之意。

當拜登準備乘空軍一號前往費城時，記者向他詢問了視頻中的談話。

拜登起初說：「我沒有那麼說。」他顯然是指他沒有在周四晚的國情咨文演說中談及此事。當被問及他在發表國情咨文後的談話時，拜登說：「你們偷聽我說話。」

由於以色列放緩人道援助物資卡車的運送速度，美國近日開始向加沙地帶空投成箱的援助物資，並決定建造一個臨時碼頭，以便通過海路把更多援助物資送到加沙地帶，緩解以哈戰爭引發的人道危機。

本文獲《聯合早報》授權轉載



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