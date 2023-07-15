拜登被指「金魚佬」上身　作勢咬女童肩＋索吻　秒遭嫌棄畫面瘋傳

現年80歲的美國總統拜登屢次在公共場合做出詭異行為，13日結束歐洲北約峰會行、在芬蘭機場準備搭機離開時，被發現反覆作勢輕咬一名小女孩的肩膀，而該名女孩露出驚嚇跟厭惡的表情，影片曝光後在網路上瘋傳，引發外界熱議。



紐約郵報報道，拜登13日在芬蘭赫爾辛基萬塔國際機場（Helsinki-Vantaan International Airport），準備搭機離開並向駐當地大使館的同仁及其家人致意時，停在一對母女面前，小女孩被母親抱在懷裡，拜登則突然湊近小女孩，做了個鬼臉，並朝她的肩膀作勢輕咬了幾下，當拜登想進一親吻她的太陽穴時，小女孩直接別過臉躲開，並且露出驚嚇跟惡的表情。

（編按：標題中「金魚佬」是粵語詞彙，意指拐帶小孩的人口販子，亦可以是孌童癖患者的別稱，或是指那些與年輕女子攀談而另有目的男子。）

+ 5

這段影片14日在推特上流傳，一名網友稱這是拜登與孩子們相處以來最令人驚嚇的時刻，也有網友認為，小女孩應該被嚇壞了。

對此，共和黨員普賴斯（Greg Price）嘲諷拜登，把蛋捲冰淇淋跟小嬰兒搞混了；美國前總統特普的兒子小特朗普（Donald Trump Jr.）表示，「拜登應該住在養老院，而不是在領導自由世界」；而喜劇演員Tim Young也質疑，為何有人會直接把嘴放在別人的孩子身上，批評這根本是戀童行為。

延伸閱讀：拜登邀火辣跨性別網紅到白宮 對方當場裸露捱轟：讓LGBTQ蒙羞

+ 20

延伸閱讀：

鄰居震驚顧家男變長島案殺人犯 他還是影星鮑德溫兄弟同學

歷時13年偵查18個月長島連環殺人魔落網 17屍迷團待解

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】