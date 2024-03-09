聯合國人權專員斥以色列在西岸定居點空前擴張　可構成戰爭罪

聯合國人權事務高級專員圖爾克（Volker Türk）3月8日表示，以色列在巴勒斯坦領土約旦河西岸（West Bank）上的定居點以空前規模擴張，指這種做法可構成戰爭罪。他又稱針對巴勒斯坦人的壓迫正變本加厲。



據聯合國新聞報道，圖爾克8日向人權理事會提交的報告中，他指以色列在西岸建立和持續擴大定居點，相當於將其本國平民人口轉移到其佔領的領土上，根據國際法，這種做法可構成戰爭罪。

報告講述在2022年11月1日至2023年10月31日期間，以色列現有定居點的規模顯著擴大，共推進約2.43萬套住屋，是自2017年開始監測以來最高紀錄，其中約9670套住屋位於東耶路撒冷。

圖爾克又引述本週出現的相關報道指，以色列計劃在西岸3個地方再建造3476套所定居者住屋。

聯合國人權事務高級專員圖爾克2024年2月29日在瑞士出席聯合國人權理事會討論以巴局勢的會議（Reuters）

報告認為以色列現任政府的政策似乎與以色列定居者運動的目標達到前所未有的一致，即擴大對西岸地區的長期控制，包括東耶路撒冷在內，並穩步將這塊被佔領土併入以色列。

圖爾克指，在以色列建立和繼續擴大非法定居點的時候，巴勒斯坦人也因一系列原因而流離失所，包括遭受以色列定居者和國家的暴力活動、強行驅逐、不發放建築許可證、拆毀房屋和行動限制。

他警告稱「約旦河西岸本就處於危機之中。然而定居者的暴力，以及與定居點有關的侵權行為達到了令人震驚的新水平，這可能讓建立一個有生存能力的巴勒斯坦國不再有任何切合實際的可能性。」