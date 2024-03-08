國際婦女節｜聯合國：女性「割禮」仍然流行　必須根除

聯合國兒童基金會（UNICEF）3月7日發表最新報告，全球有超過 2.3 億女童和婦女被切割女性生殖器。非洲是女性生殖器切割倖存者人數最多的國家，超過1.44億，高於亞洲的8,000萬和中東的600萬。



殘割女性生殖器（Female genital mutilation）又稱女性「割禮」，是一種老舊的習俗，女性的外生殖器會被部份或全部切除。由於過程可能會導致嚴重出血或感染，日後亦可能造成妊娠困難或傷害，遭國際社會呼籲禁止。然而在一些地方，特別是非洲國家仍然盛行。

2004年3月3日，殘割女性生殖器手術的倖存者Faduma Ismail在倫敦手持一本書 (Getty)。

報告的主要作者科帕（Claudia Coppa）表示，在一些社會中「女性割禮」被認為是必須的成人禮，甚至被認為可以保護女孩貞操。而沒有接受「女性割禮」的女孩可能會面臨不准結婚的「後果」。

在塞拉利昂，15至19歲女孩遭受生殖器切割的比例，在30年間從95%下降到61%。埃塞俄比亞、布基納法索和肯尼亞也出現下降趨勢，但人數仍然眾多。

報告稱，整體而言，女性生殖器切割的做法愈來愈不常見。但並非所有國家都取得進步，大多數國家依然無法達成在2030年消除「女性割禮」這一永續發展目標。