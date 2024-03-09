美國防長：軍援讓烏克蘭人保持戰鬥　同時加強美國國內經濟

白宮網站消息，美國總統競爭委員會3月5日舉行會議，美國國防部長奧斯汀在會上發言時承認，美方的安全援助讓烏克蘭人保持戰鬥，「挽救了生命」，同時「也加強了我們（美方）的經濟」。有關投資擴大了美國的設施規模，為美國工人創造了就業機會。



奧斯汀強調，美國送往烏克蘭的武器是由美國全國各地的美國工人們製造的，產自德克薩斯州、俄亥俄州、亞利桑那州等地。

他補充說，俄烏衝突同時表明，美方迫切需要擴大自己的（軍事）生產能力，並與其夥伴和盟友更密切地進行協調。美國國會需通過國家安全補充法案和全年撥款，這樣才能繼續投資於國防工業。

美國官方似乎並不掩飾從援烏武器中「獲利」一事，此前，當地時間2023年12月3日報道，美國國防部長奧斯汀在美國里根國防論壇上也曾表示：「我們已經啟動了軍方所說的『近40年來最雄心勃勃的國防工業基地現代化的努力』。」

美國防長奧斯汀2024年1月底在華盛頓與英國官員召開會議（REUTERS）

同年12月7日，美國國務卿布林肯在與英國現任外交大臣、前首相卡梅倫的聯合記者發布會上表示，美國向烏克蘭提供的安全援助中的90%都用於美國本土工廠生產。

布林肯強調：「我們提供的軍事援助百分之九十實際上都花在了美國的製造商和製造業上，為美國創造了更多的就業機會，為我們自己的經濟帶來了更多增長。」

布林肯補充說，這是一個雙贏選項，所以美國需要繼續向烏克蘭提供軍事支持。

據「今日俄羅斯」電視台報道，德國基爾世界經濟研究所的數據顯示，美國一直是烏克蘭的主要軍事支持者，在2022年1月至2024年1月期間向基輔提供了約450億美元的武器，此外，美方承諾提供的援助總額已超過700億美元。

圖為美國國務卿布林肯（Antony Blinken）2024年2月15日訪問阿爾巴尼亞期間出席記者會。（Reuters）

雖然美政府官員辯稱，援助烏克蘭的大部分資金都消費在了美國國內，但一些共和黨人批評白宮未將納稅人的錢用於直接解決國內問題。

俄羅斯方面則一再譴責西方向烏克蘭運送武器的行為，警告稱這隻會延長衝突時間。

俄羅斯前總統梅德韋傑夫在社交平台X（前稱Twitter）上評價稱，美國長期支持烏克蘭，與捍衛「民主」甚至與對抗俄羅斯無關，而是為了藉機將美國自己的軍事工業綜合體進行現代化。

梅德韋傑夫補充道：「事實證明，這一切都是為了增加軍事生產和創造就業機會。也許，還與同拜登政府關係密切的公司從中獲得的巨額利潤相關。」

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