美國防部公布目擊UFO調查報告　指無證據發現外星人

美國國防部3月8日公布一份報告，指華府自二戰後以來的調查都沒發現外星技術的證據，認為大部分聲稱目擊不明飛行物體（UFO）的事件都是被誤認的一般物體及現象。



路透社報道，美國防部轄下的「全領域異常現象解決辦公室」（All-Domain Anomaly Resolution Office, AARO）在2022年宣布，沒有外星人曾踏足地球或墜落的證據。而根據2023年的《國防授權法案》（National Defense Authorization Act），該辦公室需要向國會提交自1945年以來，關於不明空中現象（UAP，Unidentified Anomalous Phenomena）的政府歷史紀錄。

國防部表示，AARO上週已向國會提交首兩份紀錄，而在概要中就提到，沒證據顯示政府的調查、學術贊助的研究、或官方小組證實任何目擊屬於外星科技的不明空中現象。

美國國會去年7月26日就不明飛行物（UFO）舉行聽證會。圖為空軍前情報官員格魯施（David Charles Grusch）、空軍前機師格雷夫斯（Ryan Graves）、海軍前指揮官弗拉沃（David Fravor）在會上宣誓。（Reuters）

當局指，雖然不少UAP的報告仍未解決或未能確認，AARO評估，如果有更多及質素較好的資料，這些個案大部分都或可以獲確認及分類為普通物體或現象。

報告稱，美國政府自1945年起就資助調查，找出UAP是否構成飛行安全風險或是競爭國家的技術的進步，還是「智慧控制下的外星技術」。

AARO：很多人真心相信政府為外星技術進行逆向工程

它提到，流行文化中一直有一種持續看說法，指政府或內部秘密組織回收外星太空船及生物殘骸，再進行「逆向工程」取得技術。AARO發現很多人真心相信這個說法，稱今次報告的作用不是證實或駁回任何想法，而是以嚴謹的分析及科學方式深究政府過往資助的調查工作成果。

AARO沒發現經驗證據證明華府及私人機構為外星科技進行逆向工程，認為根據手上所有資料，所有關於特定人物、地方、科技資試及聲稱參與或相關的外星科技逆向工作的文件都是不實。