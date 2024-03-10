美國聯合航空客機液壓系統出問題　1週第四度緊急降落

聯合航空公司（United Airlines）一架空中巴士（Airbus）A320客機3月8日因液壓系統出問題，在美國洛杉磯國際機場（Los Angeles International Airport）緊急降落。這是聯合航空一週內第4次出現飛機故障或意外事件。



聯合航空821號航班8日從三藩市國際機場（San Francisco International Airport）出發，前往墨西哥的墨西哥城國際機場（Mexico City International Airport），期間液壓系統出問題。

客機8日下午約4時半安全降落洛杉磯國際機場。包括5名機組人員在內，機上共有110人，他們都安全下機。

圖為2023年12月12日，聯合航空公司在Facebook發布的客機照片。（聯合航空Facebook）

聯合航空表示，涉事A320客機配備3個液壓系統，初步資料顯示，事發時其中一個系統出現問題。

這是聯合航空一週內第四次出現飛機故障或意外事件。聯合航空一架波音客機4日起飛後，其中一個引擎噴出烈焰，客機須緊急降落。另一架飛機7日從三藩市飛往日本大阪時發生「甩轆」事件，最後轉飛洛杉磯。一架波音737 MAX 8客機8日在美國德州（Texas）侯斯頓（Houston）喬治．布殊洲際機場（George Bush Intercontinental Airport） 降落後滑出跑道，全機疏散，沒人受傷。

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