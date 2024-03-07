美國聯合航空搭客窗口驚見「引擎着火」火舌狂噴 客機急折返
撰文：ETtoday
出版：更新：
美國聯合航空（United Airlines）一架波音客機4日起飛後才隔數分鐘，其中一個引擎噴出烈焰，折返侯斯頓機場緊急降落。
這驚險一幕全被機上乘客拍攝下來，可見火焰就從左側機翼下方的引擎射出，距離旅客座位旁的窗戶相當近（點圖放大瀏覽）：
+10
阿拉斯加航空MAX 737甩窗 美國男稱撿獲1.6萬呎高空墜落iPhone羽田機場JAL飛機起火｜無人罹難原因：疏散操作一流乘客不拿行李737 MAX「甩窗」與控制塔對話曝光 機長超冷靜載177人平安迫降
《紐約郵報》稱，這架波音737-900機型飛機4日從德州喬治布殊洲際機場（George Bush Intercontinental Airport）起飛，原定飛往佛州邁爾斯堡（Fort Myers），航程約2小時，沒想到遇上突發狀況。
根據乘客塞爾達（Dorian D. Cerda）拍攝到的影片，熊熊火焰不斷從引擎竄出。當時機組人員透過機上廣播告知此事，班機立刻折返機場緊急降落，所幸沒有人員受傷。
【延伸閱讀】加航波音777客機遭閃電擊中 「爆出詭異藍光」影片瘋傳（點圖放大瀏覽）：
+11
聯合航空事後透過聲明表示，編號1118航班起飛後不久發現引擎出問題，在起飛後不久返回德州，飛機安全降落，乘客順利下機，並安排新的航班讓旅客能前往目的地。
不過客機引擎起火的原因並未揭露，美國聯邦航空總署（FAA）正在調查中。
羽田機場JAL飛機起火｜機師女兒提醒搭機保命3件事：生與死的差別地震＋海嘯＋羽田空難 還應否去日本？有人農曆新年旅行都已取消羽田空難｜一家七口在機上！日男抱3歲兒子逃命 下機後噩夢未完羽田JAL飛機起火｜寄艙寵物慘燒死 前主播心碎發文 萬人促修例羽田機場JAL飛機起火｜機師初時不知情 空姐自行開逃生門救全機羽田空難｜AV男優清水健「朋友在起火飛機上」 曾用手錶傳這符號
【本文獲「ETtoday」授權轉載。】