美國聯合航空搭客窗口驚見「引擎着火」火舌狂噴　客機急折返

美國聯合航空（United Airlines）一架波音客機4日起飛後才隔數分鐘，其中一個引擎噴出烈焰，折返侯斯頓機場緊急降落。



這驚險一幕全被機上乘客拍攝下來，可見火焰就從左側機翼下方的引擎射出，距離旅客座位旁的窗戶相當近（點圖放大瀏覽）：

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《紐約郵報》稱，這架波音737-900機型飛機4日從德州喬治布殊洲際機場（George Bush Intercontinental Airport）起飛，原定飛往佛州邁爾斯堡（Fort Myers），航程約2小時，沒想到遇上突發狀況。

根據乘客塞爾達（Dorian D. Cerda）拍攝到的影片，熊熊火焰不斷從引擎竄出。當時機組人員透過機上廣播告知此事，班機立刻折返機場緊急降落，所幸沒有人員受傷。

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聯合航空事後透過聲明表示，編號1118航班起飛後不久發現引擎出問題，在起飛後不久返回德州，飛機安全降落，乘客順利下機，並安排新的航班讓旅客能前往目的地。

不過客機引擎起火的原因並未揭露，美國聯邦航空總署（FAA）正在調查中。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】