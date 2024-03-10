拜登：內塔尼亞胡下令襲加沙　更多是在傷害以色列

美國總統拜登（Joe Biden）星期六（3月9日）接受美媒採訪時直接公開批評以色列總理內塔尼亞胡，稱內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在以哈戰爭中的做法「對以色列的傷害大於對以色列的幫助」。



綜合路透社和法媒報道，拜登星期六接受微軟全國廣播公司節目（MSNBC）採訪時說，內塔尼亞胡 「有權保衛以色列，有權繼續追擊哈馬斯」，但也「必須更多地關注因所採取的行動而失去的無辜生命」。

拜登在專訪中先是表明，以色列入侵加沙南部拉法的行動將是他對內塔尼亞胡的「紅線」，但他隨後又立即改口，稱沒有紅線，「我永遠不會離開以色列，保衛以色列仍然至關重要。因此，我不會切斷所有武器，讓他們失去鐵穹的保護」。

儘管拜登在訪談中的說辭有些自相矛盾，但他直言「不能讓以色列為追擊哈馬斯而讓3萬名巴勒斯坦人喪命」。

眼下以哈和談進程停滯不前，拜登政府只能持續增強華府立場，強烈敦促內塔尼亞胡不要在平民疏散計劃尚未明朗之際，對南部拉法難民區發動大規模攻勢。

拜登說：「我們還有其他辦法來應對、處理……哈馬斯造成的創傷。」

根據當前的和談進程，以哈衝突方在穆斯林齋戒月前達成協議的可能性並不高。但拜登仍抱持希望，稱「我認為總是有可能的，我從來沒有放棄過」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

