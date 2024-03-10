中國首兩月外貿亮點：與印度巴西增長顯著　BRICS彌補中歐下降

3月7日，中國海關發布了2024年頭兩個月中國的進出口數據。根據海關總署公佈數據顯示，按美元計價，前2個月，中國進出口總值9308.6億美元，增長5.5%。其中，出口5280.1億美元，增長7.1%；進口4028.5億美元，增長3.5%；貿易順差1251.6億美元，擴大20.5%。



金磚國家貿易增速明顯，有效彌補中歐貿易額下降

分貿易夥伴看，2024年1-2月，中俄、中印、中國和巴西等國貿易額快速上漲，金磚國家貿易關係進一步加強。

其中中俄1-2月累計進出口額在2024年實現連續五年同比正增長的同時，保持了9.3%的高增速，達到370億美元。其中對俄出口增速為12.5%，連續四年保持兩位數以上增速，達到168億美元。

中印1-2月累計進出口額達到約232億美元，實現15.8%的增速。中國巴西1-2月累計進出口額達到318億美元，實現33.3%的增長，這也是中國巴西1-2月貿易連續四年實現同比正增長。

受益於中國於巴西的貿易快速增長，中國和拉美貿易在2024年頭兩個月也實現了13.9%的進出口貿易額增長，達到了826億美元。其中對拉美出口增速為20.6%，達到了409億美元。

中國與非洲貿易也保持正增長。雖然2023年1-2月中國南非雙邊貿易12.3%的高增速基數導致今年中國南非雙邊貿易只同比增長了1.1%，達到約96億美元。但中國和非洲雙邊貿易依舊在這兩個月實現了同比13.9%的增長，達到了477億美元，其中出口增速高達21.0%，約288億美元。

中國與金磚國家及其夥伴的貿易合作加深，有效的彌補了因歐洲經濟疲軟導致的中歐貿易額下降的問題。2024年頭兩個月中歐，貿易額整體下降了4.1%，降至1172億美元。相比於2023年的名義貿易額下降約60億美元。其中對德貿易下降約8.5%，對法貿易下降約4.4%，對荷蘭貿易下降約16.4%。

但是值得一提的是，2024年1-2月，中國對荷蘭進口額，同比上升26.6%。

2010年11月28日，中國深圳港碼頭，一面中國國旗在風中飄揚。(Getty)

受益於美國庫存周期，對美貿易轉正，對美轉口貿易增速明顯

今年頭兩個月，中美貿易額在2024年頭兩月實現0.7%的增長，一般認為這主要是受益於美國庫存見底對於進口的拉動。去年9月美國的庫存銷量比同比轉負，傳統上基於此數據向後推算3-6個月，美國的庫存水平對進口的影響可能會從抑制轉變為拉動。

但更值得注意的是，對美轉口貿易成為本次貿易數據的亮點。

受益於中美轉口貿易，中越貿易額在2024年1-2月實現了21.6%的高增長，達到355億美元，其中對越出口增長高達24.1%，進口增長高達17.9%。

中越貿易帶動了中國和東盟貿易的進一步發展。東盟在維持與中國第一大貿易夥伴關係的基礎上，實現了4.8%的增長，進出口貿易總額的達到1398億美元。其中出口增速達到6.0%，總額達到827億美元，進口增速達到3.3%，總額達到571億美元。

同時，大陸與香港之間的貿易也實現同比快速反彈，雙邊貿易在增速達到16.3%，實現貿易額425億美元，其中出口增速達到16.4%，進口增速達到15.0%。

此外，中印和中國拉美貿易快速增長也部份受益於對美轉口貿易。

值得注意的是，中國和加拿大貿易在2024年1-2月增速也實現兩位數增長，為10.4%，貿易總額達到148億美元。其中出口增速為12.7%，進口增速8.3%。中加貿易實現連續四年同比正增長。

圖為2015年10月30日，貨車駛近置於台灣北部基隆港的貨櫃。（Reuters）

白色家電等出口基本盤實現反彈，船舶車輛等中高價值商品出口強勁

白色家電等耐用品的出口增速，受庫存、基數效應等的影響較為明顯。受益於海外耐用品庫存見底，重新進入景氣周期，中國家電出口相比於去年同期實現出口量38.6%的增長以及20.8%的出口額增長。

根據華泰證券研報，中國家電出口此輪還將受益於兩方面利好。一方面，海外消費分層及跨境電商滲透影響海外消費習慣，全球線上廚房小家電銷售額佔比仍明顯低於中國市場，未來或有賴於海外主流電商平台的繼續成長及中國跨境電商（Temu、TikTok等）的繼續海外拓展，有望帶動中國小家電品牌的直接出口，並逐步提升海外品牌業務佔比，進而優化盈利水平。另一方面，中國企業在成本管控、技術沉澱、產業鏈能力外溢上的突出優勢或讓中國家電企業通過出海繼續強化海外本土化能力，提升中國品牌海外認可度。

同期中國通用機械設備（+32.0%）、集成電路（+24.3%）、液晶平板（+13.2%）、醫療儀器及器械（+12.2%）、照明裝置及零件（+30.5%）等也受益於相關需求恢復和產業滲透率提升，正在迎來快速反彈。

另一方面，中游機械製造業出口增速表現持續較好，1-2月船舶、汽車及汽車零件出口等同比延續較快增長，同比增速分別實現173.1%、12.6%和16.2%。其中汽車在去年全年高基數（去年1-2月同比前年增長65.2%）的影響下，出口強勢狀態延續，有利於中國今年汽車出口創造新紀錄。

船舶方面，2024年1-2月中國船舶出口金額在上漲173.1%，接近68億美元的同時，船舶出口數量僅僅上漲59.9%，為937艘。這使得這兩月中國出口單艘船舶均價達到了724萬美元，相比於2023年全年558萬美元的出口均價上升29.8%。這為中國在接下來時間中堅定推進相關產業升級創造了有利條件和堅實基礎。

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