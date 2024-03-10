運送物資有新闢海上人道走廊 加沙苦於水淺無港口 難民等不了
在有以軍與巴勒斯坦極端組織哈馬斯持續交戰的加沙，以色列猛烈空襲本已導致傷亡慘重，同時有又發生空投救援物資擊中民眾導致傷亡的事件，如何安全地運送物資並改善加沙人道狀況已成為亟待解決的問題。
有關方面正在協調，務求在陸路和空運的基礎上，新增海運渠道運送——當中包括美軍以及非牟利機構。
美國軍方有在戰爭或自然災害發生期間運送食物、食水及其他人道救援物資的紀錄，但在交戰一方使用美製武器同時、又向另一方伸援的做法，是相當罕見。
美軍稱一艘載有建設設備的軍艦正駛向中東，準備在加沙建設浮式碼頭。美國中央司令部社交媒體X上發聲明稱，繼總統拜登（Joe biden）宣布將建造浮動碼頭不足35小時，美軍支援艦貝松將軍號（LSV-1 General Frank S. Besson-class）啟航往加沙。
美國防部稱，將派出1000名士兵協助建設碼頭，或需時60天。部門也強調他們都不會上岸。
聯合國已多次警告加沙的饑荒問題「幾乎不可避免」，很多兒童因食物短缺活活餓死。美軍雖稱有了碼頭之後，每天可運送多達200萬份餐食，但加沙有多達230萬人，60天的興建時間也太長，處於水深火熱中的加沙人等不了那麼久。以色列仍要求一切「按規矩辦事」。
以色列對美國及西方的海上走廊計劃表示歡迎，稱將「按照以色列的標準」在塞浦路斯進行安全檢查後，協助運到加沙。
臨時碼頭初期將以歐盟成員國塞浦路斯為運作基地。華府高官稱，臨時碼頭每天可處理數百輛貨車的物資。它們將由美國和塞浦路斯，而不由阿拉伯國家進行檢查，這是讓以色列接受的關鍵條件。
另一個獲以色列首肯的物資供應單位塞浦路斯（Cyprus），其總統赫里斯托祖利季斯（Nikos Christodoulides）3月9日稱載有物資的船隻在24小時內啟航，由該國拉納卡（Larnaca）出發，通過新開闢的海上走廊運到加沙。
這批糧食在阿聯酋資助下，由美國慈善組織世界中央廚房（World Central Kitchen）與西班牙非政府組織難民營救船Open Arms合作準備。食物運抵加沙後，會通過World Central Kitchen六十個廚房分發。
Open Arms發言人稱援助船3週前停靠塞浦路斯拉納卡港，已裝載200公噸糧食，包括基本食品、米和麵粉、吞拿魚罐頭。它可隨時啟程，只待最後授權。發言人也稱，以色列在檢查船上貨物。
英國廣播公司（BBC）10日稱，Open Arms料數天後抵達加沙。外界目前尚不清楚，在美製浮動碼頭建成前，物資該如何靠岸卸貨，加沙沿岸水位太淺，也沒有港口基建。