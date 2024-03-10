運送物資有新闢海上人道走廊　加沙苦於水淺無港口　難民等不了

在有以軍與巴勒斯坦極端組織哈馬斯持續交戰的加沙，以色列猛烈空襲本已導致傷亡慘重，同時有又發生空投救援物資擊中民眾導致傷亡的事件，如何安全地運送物資並改善加沙人道狀況已成為亟待解決的問題。



有關方面正在協調，務求在陸路和空運的基礎上，新增海運渠道運送——當中包括美軍以及非牟利機構。

美國總統拜登宣布會通過海運向加沙提供救援物資後，軍人2024年3月9日在維珍尼亞州蘭利-尤斯蒂斯聯合基地（Joint Base Langley-Eustis）登上美軍弗蘭克・S・貝松將軍級（LSV-1 General Frank S. Besson-class）支援艦離港開往中東，船上人員將協助在加沙興建臨時的浮式碼頭。（Reuters）

美國軍方有在戰爭或自然災害發生期間運送食物、食水及其他人道救援物資的紀錄，但在交戰一方使用美製武器同時、又向另一方伸援的做法，是相當罕見。

美軍稱一艘載有建設設備的軍艦正駛向中東，準備在加沙建設浮式碼頭。美國中央司令部社交媒體X上發聲明稱，繼總統拜登（Joe biden）宣布將建造浮動碼頭不足35小時，美軍支援艦貝松將軍號（LSV-1 General Frank S. Besson-class）啟航往加沙。

美國防部稱，將派出1000名士兵協助建設碼頭，或需時60天。部門也強調他們都不會上岸。

聯合國已多次警告加沙的饑荒問題「幾乎不可避免」，很多兒童因食物短缺活活餓死。美軍雖稱有了碼頭之後，每天可運送多達200萬份餐食，但加沙有多達230萬人，60天的興建時間也太長，處於水深火熱中的加沙人等不了那麼久。以色列仍要求一切「按規矩辦事」。

以色列對美國及西方的海上走廊計劃表示歡迎，稱將「按照以色列的標準」在塞浦路斯進行安全檢查後，協助運到加沙。

臨時碼頭初期將以歐盟成員國塞浦路斯為運作基地。華府高官稱，臨時碼頭每天可處理數百輛貨車的物資。它們將由美國和塞浦路斯，而不由阿拉伯國家進行檢查，這是讓以色列接受的關鍵條件。

在阿聯酋資助下，首批援助加沙的糧食由美國慈善組織世界中央廚房與西班牙非政府組織難民營救船Open Arms合作準備。運載食物的救授船將由塞浦路斯（Cyprus）拉納卡（Larnaca）出發，通過新開闢的海上走廊運到加沙。圖為2024年3月10日，停靠拉納卡港的Open Arms救援船。（Reuters）

另一個獲以色列首肯的物資供應單位塞浦路斯（Cyprus），其總統赫里斯托祖利季斯（Nikos Christodoulides）3月9日稱載有物資的船隻在24小時內啟航，由該國拉納卡（Larnaca）出發，通過新開闢的海上走廊運到加沙。

這批糧食在阿聯酋資助下，由美國慈善組織世界中央廚房（World Central Kitchen）與西班牙非政府組織難民營救船Open Arms合作準備。食物運抵加沙後，會通過World Central Kitchen六十個廚房分發。

Open Arms發言人稱援助船3週前停靠塞浦路斯拉納卡港，已裝載200公噸糧食，包括基本食品、米和麵粉、吞拿魚罐頭。它可隨時啟程，只待最後授權。發言人也稱，以色列在檢查船上貨物。

英國廣播公司（BBC）10日稱，Open Arms料數天後抵達加沙。外界目前尚不清楚，在美製浮動碼頭建成前，物資該如何靠岸卸貨，加沙沿岸水位太淺，也沒有港口基建。