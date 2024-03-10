美國兩任總統同赴佐治亞爭搶關鍵州　拜登：特朗普想當獨裁者

美國總統拜登（Joe Biden）和前總統特朗普（Donald Trump）美東時間3月9日同在大選關鍵州佐治亞州（Georgia）拉票，就年齡和移民等議題大打口水戰。美國佐治亞州、夏威夷及密西西比州在美國時間12日舉行初選。



對兩人來說，佐治亞州都是關鍵州。這州傳統上是共和黨票倉，但有愈來愈「搖擺」的趨勢。2020年，拜登以0.23%的微弱優勢拿下這一州。

喬治亞州州長肯普（Brian Kemp）與佐治亞州務卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperger）當時都說州內沒有發生廣泛舞弊，而且點票是合法的，但特朗普堅稱不是。

包括美聯社、《華盛頓郵報》及全國廣播公司等媒體取得錄音檔案，內容是特朗普致電拉芬斯伯格，要求後者「找出」11,780張選票，令他足以推翻美國大選結果。

圖為美國共和黨總統參選人、美國前總統特朗普2024年3月9日出席在喬治亞州羅馬（Rome）Forum River Center舉行的競選集會並發言。（Reuters）

特朗普在演講中一再堅稱他是廣泛的選舉舞弊的受害者，他猛烈抨擊喬治亞州檢察官法尼威利斯（Fani Willis）正在起訴他一事。控罪指特朗普干擾2020年大選，特朗普指責威利斯效力的拜登政府將針對他。

他在喬治亞州羅馬（Rome）的Forum River Center向群眾發表演講時拿拜登7日的國情咨文演說開玩笑。特朗普指出拜登的演說是「憤怒、陰暗、充滿仇恨的咆哮」，其分裂性大於團結性。他之後變得口齒不清，顯然是在模仿及取笑拜登。

特朗普以煽動性語言引發人們對移民的恐懼，並重申他的錯誤說法，即2020年的大選是「被竊取」。

2024年3月9日，美國總統拜登在美國佐治亞州亞特蘭大Pullman Yards舉行的競選活動中發表演說。（Reuters）

拜登7日發表國情咨文演說後前往佐治亞州首府亞特蘭大（Atlanta）出席競選集會，向非裔和西語系選民拉票。

他針對特朗普在佛羅里達州與匈牙利右翼總理歐爾班（Viktor Orban）會面進行批評，指特朗普討好世界各地的獨裁者和獨裁暴徒。

特朗普8日在海湖莊園（Mar-a-Lago）與歐爾班會面時稱，後者是阿頭（Boss），是一位偉大的領袖、一位出色的領袖。

拜登說，當特朗普說要當一天的「獨裁者」，他信他所說的話。