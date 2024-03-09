美國大選｜特朗普鞏固對共和黨控制　媳婦Lara擔任黨內要職

「特朗普鞏固了他對共和黨全國委員會（RNC）的控制，」據美國《政治報》（Politico）和《華盛頓郵報》等美媒報道，當地時間3月8日，美國共和黨全國委員會召開緊急會議，任命了特朗普「精心挑選」的候選人擔任黨內高層職務，其中包括特朗普的兒媳拉拉·特朗普（Lara Trump）。



共和黨全國委員會由美國各地的議員和黨職員構成，統領各地的共和黨組織，制定黨的政策綱領、舉行宣傳活動、籌款、進行選舉活動等內容，並負責計劃和營運每四年舉行一次的共和黨全國代表大會。

報道稱，在當天會議上，北卡羅來納州共和黨主席沃特利（Michael Whatley）接替辭職的麥克丹尼爾（Ronna McDaniel），擔任共和黨全國委員會主席。同時，拉拉被任命為委員會聯合主席，特朗普高級競選顧問拉奇維塔（Chris LaCivita）則當選委員會首席營運官。

會上，共和黨全國委員會成員口頭支持特朗普成為該黨總統候選人。

新任主席沃特利表示，委員會將在未來8個月內與特朗普的競選團隊「密切合作」，以改善該黨的投票動員工作。他說：「委員會每天都會不懈努力，支持我們的提名人特朗普成為美國第47任總統。」

「我們必須籌集大量資金，」拉拉發表講話時，手舉一張剛剛收到的10萬美元贊助支票。拉拉日前接受採訪時承諾道，她將確保「每一分錢」都花在幫助特朗普當選上。

原主席麥克丹尼爾稱：「我今天辭職，是因為我一直承諾將提名人和他們對共和黨全國委員會的計劃放在首位。重新贏得白宮對我來說太重要了。特朗普總統應該擁有他想要的團隊，包括共和黨全國委員會。」

《華盛頓郵報》認為，選舉年期間領導層的突然更迭，反映出共和黨人對於全國委員會財務狀況的不滿。

最新競選財務報告顯示，共和黨全國委員會手頭現金為870萬美元，創歷史新低，而民主黨全國委員會的現金為2400萬美元。截至1月份，拜登競選活動現金為5600萬美元，而特朗普的競選現金為3050萬美元。

「現在，隨着共和黨全國委員會與特朗普競選團隊的有效合併，選舉顧問們希望通過聯合籌款工具迅速彌補赤字，」《華盛頓郵報》預測，共和黨全國委員會預計還將在搖擺州的動員工作、爭取選票的努力以及應對投票程序和可能的爭議結果的法律挑戰方面，與特朗普競選團隊進行合作。

Politico還提到，雖然挑選家庭成員擔任黨內高層職務並非標準程序，但特朗普此舉並非沒有先例。1987年，美國前總統列根的女兒被選為共和黨全國委員會的聯合主席。

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