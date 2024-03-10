以巴戰爭｜美國官員措辭變化　賀錦麗：以色列人不等同以色列政府

最近，拜登（Joe Biden）政府官員對於以色列內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）政府的措辭愈來愈嚴厲。



當地時間3月8日，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）在接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）電視採訪時，對以色列人和以色列政府進行了區分，稱兩者「不應混為一談」。日前，賀錦麗針對「麪粉大屠殺」對以色列進行了「最嚴厲譴責」，批評以軍在加沙製造災難。

據CBS和《以色列時報》報道，被問及以色列在加沙軍事行動是否有失去華盛頓支持的風險時，賀錦麗回答稱，以色列的安全應該得到保障，美國將繼續「支持以色列及其人民的安全」。她還提到了哈馬斯去年10月7日襲擊造成的以色列受害者，稱他們受到「可怕的虐待和強姦」。

「對我們來說，重要的是要區分以色列政府和以色列人民，或者至少不要把他們混為一談，」賀錦麗強調，「以色列人民有權享有安全，巴勒斯坦人民也有權享有同等程度上的安全」。

以色列《耶路撒冷郵報》認為，賀錦麗此處做出了針對內塔尼亞胡政府最直言不諱的評論。

賀錦麗2024年3月3日在美國阿拉巴馬州（Alabama）演說（Reuters）

她表示，美國正致力於推動「一條更好的道路」，以解決巴以衝突並維護以色列及其人民的安全。

當被問及她是否對內塔尼亞胡失去信心時，賀錦麗沒有正面回答：「這場衝突必須儘快結束，如何結束很重要。我們需要解救人質，需要人道主義援助進入，最終需要兩國解決方案。」她重申了美國呼籲臨時停火「至少六週」的立場，稱這將為無辜平民提供幫助。

近來，國際社會各方斡旋力量一直在努力促成協議，以便在穆斯林齋月前停火。但截至目前，新一輪停火協議仍前途未卜。有媒體此前分析稱，以色列和哈馬斯在停火時間和是否提供倖存人質名單等方面存在分歧。

本輪巴以衝突已持續5個多月，造成加沙超3萬人死亡、7萬人受傷，其中大多數為婦女兒童。據聯合國估計，加沙絕大多數人口（約220萬人）面臨饑荒的危險。

隨着哈以雙方就停火協議僵持不下，加沙地帶人道主義危機日益嚴峻，而一直堅定支持以色列的拜登政府受到來自國內外愈來愈大的輿論壓力。《以色列時報》認為，賀錦麗最新表態反映出，針對加沙問題，白宮和內塔尼亞胡領導的強硬派聯盟之間的公開磨擦日益加劇。

2024年3月9日，美國總統拜登在美國佐治亞州亞特蘭大Pullman Yards舉行的競選活動中發表演說。（Reuters）

當地時間2月26日，拜登在接受美媒採訪時警告說，以色列「曾得到絕大多數國家的壓倒性支持」，但如果以色列在這個「極其保守的」政府領導下繼續目前道路，「將失去世界各地的支持」。

數日後，當地時間2月29日，加沙北部加沙城一救援物資領取點發生震驚世界的「麵粉大屠殺」，導致超110人死亡。隨後，拜登政府宣布首次向加沙空投援助，但在國際範圍內廣遭質疑，被批「作秀」。世衛組織代表稱，空投援助計劃「華而不實」，援助物資少且價格昂貴。英國援助機構「樂施會」方面則直言，該決定只是為了「減輕美國高級官員的負罪感」。美國伊斯蘭關係委員會批評稱，美國不應該在向加沙空投援助物資的同時，繼續支持以色列在加沙的軍事行動，並呼籲美國停止「同時扮演消防員和縱火犯」。

同時，美官員針對內塔尼亞胡的措辭愈來愈嚴厲。當地時間3月3日，賀錦麗對加沙地帶現狀發出「迄今為止最嚴厲的譴責」，指責以色列政府在加沙地帶製造人道主義災難。她敦促以色列採取更多措施增加對加沙的援助，並呼籲立即實現停火。

7日晚，拜登在國會發表完任內第三次國情咨文後，在場下與官員們交談。由於忘記關閉咪高峰，拜登被媒體捕捉到談及自己與內塔尼亞胡近期的對話：「我告訴他，別再那麼做了，我們正走向攤牌。」

9日，拜登就「攤牌說」回應稱，他將與內塔尼亞胡進行「嚴肅會議」，並稱內塔尼亞胡因其在加沙的軍事行動，「傷害以色列多過幫助以色列」。他敦促加沙實現為期六周的停火，並表示願意在以色列議會發表演講，但沒有提供進一步訊息。

《以色列時報》提及，在美以分歧日益擴大之際，有專家建議拜登繞過內塔尼亞胡領導的強硬政府，直接在以色列議會或其他地方向以色列公眾發表講話，以推銷美國結束加沙戰爭的願景。

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