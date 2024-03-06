美媒：以巴談判陷僵局　美國及阿拉伯國家推動短暫停火數天

以巴停火談判陷入僵局。美媒3月6日報道，從中協調的美國及阿拉伯國家談判代表建議雙方短暫停火數天，在伊斯蘭齋戒月前爭取時間，促使雙方認真考慮時間更長的停火協議。各方同意在開羅再談判一天。



《華爾街日報》6日引述談判代表稱，以色列及部份代表認為哈馬斯只想在3月齋戒月將戰事升級，加劇地區緊張局勢。哈馬斯則表示，若不能達成協議，以色列將對加沙南部邊境發動最後一波攻勢。

報道指，美國聯同阿拉伯國家代表推動談判繼續，是因為總統拜登（Joe Biden）面臨要求停火的政治壓力。

一名以色列官員指，美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）4日會見以色列戰時內閣成員甘茨（Benny Gantz）時，曾就加沙人道援助及以軍戰略問題發出嚴厲訊息，總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）也因未有履行承諾，飽受批評。

圖為美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）2024年3月3日在阿拉巴馬州塞爾瑪（Selma）出席活動。（Reuters）

該官員稱，甘茨在會上指以色列已摧毀哈馬斯大部份軍事設施，但並非全部，需在與埃及接壤的拉法市（Rafah）將之消滅，否則一旦停火，哈馬斯或會重新集結及武裝。他聲稱，「在不解除拉法軍事地位的情況下停戰，就像派消防員撲滅80%火災」。

以色列2月表示有意向與埃及接壤的邊境城市拉法展開地面進攻。拜登3月5日警告，若各方未能在齋戒月前達成停火協議，局勢將「非常非常危險」，又指局勢去向視乎哈馬斯是否接受協議。