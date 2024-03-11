回應教宗「舉白旗論」　烏外長：永不投降　促教廷勿犯二戰錯誤

教宗方濟各（Pope Francis）2日受訪時呼籲，烏克蘭應需有舉白旗的勇氣，透過與俄羅斯談判來結束戰爭。烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）3月10日回應稱，烏方永遠不會投降，只會舉起黃藍色國旗，並呼籲教廷勿重犯二戰時的錯誤。



庫列巴指出，強大的領袖在處理衝突時，只會站在正義的一邊，而不是試圖將雙方擺在同等地位並稱之為「談判」。他強調，烏克蘭的國旗是黃藍色，是人民賴以生存、死亡和勝利的旗幟，烏克蘭永遠不會升起任何其他旗幟。

庫萊巴也指出，有人批評時任教宗在二戰時未對納粹暴政採取行動，敦促教廷避免重蹈過去的錯誤，應支持烏克蘭及其人民的正義戰鬥。

2024年3月10日，教宗方濟各（Pope Francis）在梵蒂岡主持三鐘經祈禱活動。（Reuters）

烏克蘭希臘禮天主教會大總主教舍夫丘克（Sviatoslav Shevchuk）也反對教宗的言論，強調烏克蘭沒有被征服，並將繼續屹立不倒，沒有人有投降的念頭。

波蘭外交部長波蘭外交部長西科爾斯基（Radek Sikorski）質疑，為何不鼓勵俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）拿出勇氣從烏克蘭撤軍，「毋須談判，和平就會立即到來。」

拉脫維亞總統林克維奇斯（Edgars Rinkevics）稱，必須與邪惡鬥爭，令邪惡舉起白旗投降。

梵蒂岡發言人布魯尼（Matteo Bruni）發9日聲明指，教宗受訪時用提問的人所選的「白旗」一詞，藉此「表示停止敵對行動，以及通過談判的勇氣來實現停火」。