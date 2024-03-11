菲律賓冀美國及盟友協助開發南海　中國外交部：域外國家不得插手

菲律賓駐美國大使羅穆亞爾德斯（Jose Manuel Romualdez）說，菲律賓希望美國及盟國在其勘探南海能源資源的計劃中發揮關鍵作用。中國外交部對此表示，有關國家在南海開發資源不得損害中方的領土主權和海洋權益，更不得拉攏域外國家插手介入。



彭博社星期一（3月11日）報道，羅穆亞爾德斯在馬尼拉受訪時說，菲律賓正在尋求加深與華盛頓的安全關係，並將關係轉化為更廣泛的經濟利益。

菲律賓正在探索多種方案，以開發資源豐富的南海，包括與美國和其他安全夥伴建立防衛聯盟。羅穆亞爾德斯說，「我們正在與我們的盟友密切合作，不僅有美國，還有日本和澳洲。」

中國外交部發言人汪文斌星期一就此事答記者問時說，南海問題是中國和部份東盟國家之間的問題，中方堅持同直接當事國通過談判協商妥處，包括資源開發在內的涉海爭議，有關國家在南海開發資源不得損害中方的領土主權和海洋權益，更不得拉攏域外國家插手介入。

據美國能源訊息署估計，南海這篇水域蘊藏着大量石油和天然氣。菲律賓幾乎所有的石油需求都依賴進口。由於當地主要的天然氣田已將近枯竭，菲律賓一直嘗試在南海開始勘探能源。不過，因為中菲兩國不時在南海發生爭執，菲方的勘探受阻。

菲律賓國防部長特奧多羅（Gilberto Teodoro）1月接受彭博社訪問時說，菲律賓正在與盟友建立防衛聯盟，以便在南海展開資源勘探。他指出，資源勘探是菲律賓爭取領土戰略的「一攬子計劃的一部份」，並指這是迫在眉睫的事。不過，他沒有透露展開資源勘探的細節。

本文獲《聯合早報》授權轉載

