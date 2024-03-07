美國大選｜菲律賓今年趁機向華府「撈油水」　南海風險升高

美國「超級星期二」總統初選本週登場，現任總統拜登和前總統特朗普距離年底再次對決僅一步之遙之際，中國和菲律賓船隻同日在萬里之外的南中國海發生兩起碰撞。兩國今年1月底以來在該海域發生近10次摩擦，這是至今事態最嚴重的一次。



本文獲《聯合早報》授權轉載；撰文：王緯溫

菲律賓兩艘船隻和四名船員分別在星期二（3月5日）的碰撞中受損受傷，意味着中菲要通過外交手段，管控南中國海緊張局勢變得越來越困難。兩國在有主權爭議的仁愛礁（菲律賓稱阿雲津礁）的摩擦，可能邁入更危險的新階段。

面對特朗普年底可能重奪白宮的前景，美國盟友的焦慮感近期越發明顯，擔憂美國對區域的安全承諾支持，可能在一年後出現弱化。

這種不安情緒近期也在南中國海瀰漫。荷蘭國際集團亞洲研究主管卡內爾（Robert Carnell）2月19日在馬尼拉預測，若特朗普當選美國總統，可能不會如拜登領導下的美國，在南中國海與中國對峙，這將導致北京在該爭議海域「變得更挑釁一點」。

菲律賓外長馬納羅2022年8月16日在馬尼拉出席一個媒體活動。（Reuters）

菲律賓外長馬納羅（Enrique Manalo）星期一在墨爾本出席東盟-澳洲特別峰會時，也對特朗普一旦重返白宮、美國對菲的軍事支持是否繼續「堅若磐石」表現出些許疑慮。他認為，現階段很難評估美國大選結果，但美國現有政策若出現任何變化，都很可能對菲美同盟關係產生影響。

但菲律賓內部也有另外一種聲音，認為不論誰入主白宮，美國都將繼續在南中國海爭端中支持菲律賓。

菲律賓海岸警衛隊發言人塔瑞列（Jay Tarriela）2月22日公開指出，特朗普（Donald Trump）不喜歡中國，相信菲美聯盟「不會因為特朗普再次入主白宮而受到負面影響」。

菲律賓駐美大使羅穆亞爾德斯（Jose Manuel Romualdez）2月28日也說，即便特朗普再次擔任總統，美國在印太地區的立場將保持不變，並稱「這當然非常令人安慰」。

圖為美國共和黨總統參選人、前總統特朗普（Donald Trump）2024年3月2日在維珍尼亞州里士滿出席造勢大會。（Reuters）

羅曼德斯並指上述訊息，來自特朗普時代擔任國家安全顧問、目前仍是特朗普親密顧問之一的奧布萊恩（Robert O'Brien）。對華鷹派的奧布萊恩2020年底曾出訪越南及菲律賓，期間呼籲中國停止在南中國海的霸凌行為。

儘管以上兩種觀點對特朗普重新執政後，美國在南中國海可能部署的軍事威懾力量，有截然不同的預測，但似乎都認為對華保持強硬，是更正確的政策選擇。

在菲律賓，悲觀者認為必須把握這一年的窗口期，在南中國海積極作為，在美國選舉前獲取最大利益。樂觀者認為，美國將長期持續為菲律賓提供軍事支持，利用南中國海問題以小博大對抗中國，因此菲律賓可以更為激進。而這也讓外交管控中菲摩擦變得更加不可能。

去年底，中菲在南中國海的緊張局勢一度升級，雙方船隻12月9日和10日接連發生擦撞，之後中國外長王毅12月20日與馬納羅通話，嚴厲警告兩國關係已站在十字路口，敦促馬尼拉不要與不懷好意的外部勢力相互勾聯。

菲律賓總統小馬可斯2023年12月17日在日本東京出席東盟-日本紀念峰會。（KAZUHIRO NOGI/Pool via REUTERS）

在菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Romualdez Marcos Jr.）今年1月15日祝賀賴清德當選台灣總統，引發北京和馬尼拉新一輪交鋒後，兩國外交官員1月17日還曾在上海召開會議，同意繼續通過友好協商，妥善管控涉海矛盾分歧，特別是管控好仁愛礁局勢。

但在那之後，中菲在南中國海的博弈烈度持續加劇，在仁愛礁、黃岩島發生近10次摩擦。

在兩國船隻本周新一輪對峙後，小馬可斯星期三說，繼續「高度警惕」並以「最嚴肅方式」看待中國針對菲國海員海警的危險行動。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）星期二發聲明，譴責中國在南中國海採取「挑釁行動」，一再阻撓菲律賓船隻行使公海航行自由權利，敦促北京停止「危險和破壞穩定的行為」。米勒稱，美國與菲律賓站在一起，並重申美菲的共同防禦協議。

圖為2024年1月16日外交部發言人毛寧主持例行記者會。（中國外交部）

中國外交部發言人毛寧星期三批評美國國務院罔顧事實、顛倒黑白，無端攻擊指責北京維權行動，動輒以履行《美菲共同防禦條約》來威脅中國，為菲律賓侵權挑釁「站台背書、撐腰打氣」。毛寧也警告美國在內的任何第三方，不應藉機挑撥仁愛礁問題，更不應插手介入。

馬尼拉選擇在本週中國兩會（人大、政協年會）這個重要政治日程期間，與北京加碼對抗，試探突破中國紅線，可能是經過一番計算。這不僅吸引輿論目光，有效製造中國在南中國海以大欺小的印象，還促成東盟成員國與澳洲星期三發表聯合聲明，對危害南中國海和平的行動示警，馬尼拉從中獲利。

中菲之間的緊張局勢至今看不到改善的契機，可以預見在未來一年，南中國海注定將很不平靜。