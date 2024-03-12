印度大選前實施移民法修正案　莫迪被批為選舉迫害穆斯林

據英國廣播公司（BBC）3月11日報道，趕在今年大選前，印度政府宣布實施擱置了數年之久的《公民身份法修正案（CAA）》。在反對派人士看來，印度總理莫迪（Narendra Modi）不顧爭議急於實施這項「迫害穆斯林」的法案，與他試圖在今年選舉中取得連任有關。



本文獲《觀察者網》授權轉載 作者：劉程輝



印度議會於2019年通過《公民身份法修正案》。根據法案，印度政府將向因「受迫害」逃離巴基斯坦、孟加拉國、阿富汗來到印度的「非穆斯林」宗教少數群體賦予印度公民身份，這些人必須證明自己是在2014年12月31日抵達印度的。

圖為2019年12月29日，反對者在印度新德里用蠟燭拼出「No CAA」以抗議《公民身份修正案》（Reuters）。

數年來，這項法案一直在印度多地引發抗議甚至是暴力衝突，導致數十人死亡，多人被捕。除引發穆斯林群體「被歧視」的譴責外，還有人擔心印度「世俗國家」地位會遭到動搖。印度東北地區民眾也擔心當地會遭到大批孟加拉國印度教徒湧入並爭搶資源，衝擊他們的語言、文化傳統。穆斯林群體約佔印度總人口的14%。主要分布在該國北部和東部地區。

值得一提的是，當被問及為何穆斯林群體在法案保護的範圍之外時，印度官員曾稱，巴基斯坦、阿富汗和孟加拉國都是穆斯林國家，因此信仰伊斯蘭教的民眾是不會遭到迫害的。

由於存在爭議加之細則尚未明確，這項法案多年來實際未付諸實施。

不過在當地時間3月11日，印度內政部長沙阿（Amit Shah）在社交媒體上宣布，印度政府現已制定細則，總理莫迪「兌現了」自己的承諾，實現了制憲者對「生活在那些國家的印度教徒、錫克教徒、佛教徒、耆那教徒、帕西教徒和基督徒的承諾」。

2024年4月到5月，印度將舉行新一屆人民院（印度議會下院）選舉，莫迪正在尋求連任，如果成功，這將是他擔任印度總理的第三個任期。英媒稱，實施《公民身份法修正案》一直是執政黨印人黨試圖在選前落實的主要政策之一。

在沙阿公布消息後，反對派人士指責莫迪政府試圖影響即將舉行的選舉。

主要反對黨國大黨領袖 瑪瑪塔·班納吉（Mamata Banerjee）在新聞發布會上表示，在四年多的時間裏多次延期後，莫迪選擇在選前實施這項法案，明顯是出於政治動機。

印度國大黨通訊機構負責人拉梅什（Jairam Ramesh）也在社交媒體發文，抨擊莫迪政府選擇在這個時間點公布消息是其「公然謊言的又一體現」。

半島電視台3月11日援引人權組織的評估說，自2014年莫迪政府上台以來，印度對國內穆斯林群體的迫害事件顯著增加，包括沒收他們的財產或拆毀房屋，針對穆斯林群體的仇恨言論不斷湧現。有報告顯示，四分之三的仇恨言論事件發生在印人黨統治的邦。

針對印度頒布的《公民身份修正案》，觀察者網專欄作者雷定坤分析指出，該法案的推出具有深刻涵義，且對印度未來可能產生深遠的影響。

雷定坤認為，該法案面臨着「違反憲法平等權原則」的質疑，因為它以正式法律的形式創造了一個「受迫害的外來移民群體」，並且以宗教為劃分標準明確了法律適用的範圍，其本質上就是一種區別對待，似乎無法避免歧視性的色彩，穆斯林群體進一步面臨被邊緣化的風險。

雷定坤還指出，該法案不僅僅服務於那些受到宗教迫害的六大宗教移民群體，在莫迪第二個任期內推出更大程度上為了短期內引導社會輿論焦點，尤其避免過度關注當前國家經濟發展乏力的現實困境。顯然印人黨政府不希望經濟表現和民生話題成為選民茶餘飯後討論的焦點，反而更希望傳統的「印-穆」話題繼續佔據大眾關注的視野。