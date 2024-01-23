莫迪為爭議神廟盛大揭幕　穆斯林憂新一波宗教衝突「撕裂印度」？

印度總理莫迪（Narendra Modi）1月22日為北部古城阿約提亞（Ayodhya）一座具爭議性印度教羅摩神廟（Ram temple）主持揭幕儀式，有逾7,000名包括政商界人士、電影明星和板球運動員獲邀參加，還有大批教徒趕到當地見證。當局預料寺廟正式落成後，每日將有逾15萬名遊客前來朝聖。



對許多印度人來說，這座神廟象徵印度教的復興，將成為印度教徒的「新梵蒂岡」；然而，當地穆斯林則擔憂32年前的宗教衝突或有可能重演。



是次盛大開幕的羅摩神廟，位於印度北方邦（Uttar Pradesh），距離首都德里約688公里，相傳是印度教所信奉的重要神祇羅摩（Rama）的出生地，印度教徒視其為大神毗濕奴（Vishnu）的第7個化身。

羅摩神廟前身為16世紀建成的清真寺，該清真寺於1992年遭印度教徒強行拆卸，其後在全國掀起大規模宗教衝突，造成近2,000人死亡，當中大部分是穆斯林。不過，當地印度教徒相信，入侵印度的穆斯林統治者早於1528年拆毀了原本的羅摩神廟，並以神廟的建材興建該座清真寺。

莫迪提前11天進行淨身、齋戒等宗教儀式，包括敬牛、餵牛，以及睡在地板上。(Reuters)

為隆重其事，莫迪本人提前11天進行淨身、齋戒等宗教儀式，包括敬牛、餵牛，以及睡在地板上；並呼籲舉國慶祝，着國民在家中和地方廟宇亮燈響應，還特別在周一准許公務員放假半日，方便參與慶祝活動。這是因為廣大的印度教徒也同樣到各自住所附近的印度教廟宇，協助清潔環境以及頌經11天。

2019年，印度最高法院裁定強拆清真寺屬違法，但裁定清真寺所在地歸印度教所有，並批出原址25公里外的另一塊地供穆斯林興建新清真寺。羅摩神廟後來在翌年動工，在原址佔地約1公頃的基礎上，擴建至約28公頃，目前僅完成首期工程，預料第2、3期工程將於2025年12月落成，總耗資將達到150億印度盧比（約14.11億港元）。

此外，印度政府還翻修了阿約提亞的火車站，並興建了一座國際機場，方便信徒前來朝聖。莫迪揭幕當日在社交平台X發文稱，這次大典讓所有人激動不已，很高興能夠成為這個神聖計畫的一部分。

印度極右派國會議員普里揚卡（Priyanka Chaturvedi）認為，羅摩神廟的揭幕典禮是印度教徒的歷史性時刻。她說：「這是印度教價值觀、文化及宗教本身的勝利，也是印度教徒在鬥爭幾個世紀後所獲得的勝利，展現了印度法律伸張正義的決心。」其他的支持者也稱，政府正透過宗教信仰來凝聚印度教徒，振興民族意識，並非壞事。

喚起穆斯林「恐懼和痛苦」 更憂雪球效應

雖然印度大部份地區洋溢着歡慶的氣氛，惟當地兩億穆斯林人口卻心感憂慮，不知道下一步將會發生什麼事。因對於印度最大的少數民族穆斯林來說，這一活動喚起了他們30年前的恐懼和痛苦回憶。有年長的阿約提亞穆斯林居民憶述：「成千上萬的人遍布這裏，他們手持棍棒、刀劍和三叉戟，我們的房屋也被他們包圍了。」

對於印度的穆斯林來說，近日的活動喚起了他們數十年前的恐懼和痛苦回憶。(Reuters)

即使經過多年，有穆斯林婦女指，8年前曾排隊進入羅摩神廟原址的臨時神廟，遭到不少印度教徒嘲笑和奚落，感到「一種咄咄逼人的勝利感」。當地穆斯林擔心，隨着朝聖者的增加，未來恐怕會有印度教的激進分子會騷擾他們，並可能會激化緊張局勢。

有當地居民已將孩子送出城外，有人坦言：「我們被背叛過，所以我們感到恐懼。大量外人來到這裏，外人一來就會有麻煩。」

在北方邦城市勒克瑙（Lucknow）任自由記者的Hussain則表示，憂慮在阿約提亞之後，會在馬圖拉和喀什等其他有爭議的地方出現雪球效應，她說：「莫迪的印度人民黨（BJP）及其印度教多數派盟友稱，這些地方的一些清真寺也是建在被拆除的印度教寺廟上。」

有阿約提亞居民擔心安全，已將孩子送出城外，指圖為去年12月30日印度阿約提亞。(Reuters)

部份印度教徒也反感 或影響莫迪選情？

自2014年莫迪上台以來，不少穆斯林認為國家似乎忽略了他們。在羅摩神廟揭幕後，他們的不安、焦慮情緒無可避免再次增加。莫迪領導的人民黨，正是於1990年代帶頭發起在該遺址修建印度教寺廟的群眾運動。這場運動後來被視為該黨提升為當今幾乎難以撼動的政治巨人的關鍵時刻之一。莫迪在上任後便矢言要在該地興建羅摩神廟，他也於2020年8月為當時即將興建的羅摩神廟奠基。

面對印度國內宗教兩極分化的加劇，不僅影響了當地穆斯林的安全和保障，同時還影響他們在即將到來的全國投票中的政治影響力。印度大選將在今年4月至5月舉行。

在印度543個議會直選選區中，有101個選區的穆斯林人口比例超過20%。但該國世俗主義的前提是，印度教徒和穆斯林這兩個全國最大的族群，主要就經濟或非宗教問題進行投票。這意味着雖然印度穆斯林並非單一的投票群體，惟在國家獨立後的近80年間，該群體對選舉結果的能力大部份時間仍然發揮着有限但實在的影響。這一點在北方邦、比哈爾邦（Bihar）以及西孟加拉邦（West Bengal）和阿薩姆邦（Assam）等印度穆斯林人口最多的東部邦尤為明顯。

哈桑（Tahira Hasan）指出，不少印度人擔心的是莫迪在政治上利用宗教的行為。(Reuters)

另一方面，隨着這個南亞大國宗教情緒的高漲，當地有人認為2024 年的選舉可能會一面倒有利於印度人民黨，因佔80%人口的印度教徒多數選票很有可能將因此而支持該黨。有分析認為，莫迪急於在寺廟尚未正式竣工時舉行揭幕儀式，是為了在大選前兌現執政人民黨的政治承諾，也為本屆大選造勢，爭取第三個總理任期。

不過，有反對人士認為，執政的人民黨想藉神廟為即將到來的全國大選造勢，是利用宗教操弄政治，隨時令幾十年前的宗教衝突重演。不少印度人還指責莫迪及其政黨違反憲法，將宗教活動變成國家支持的活動；部份印度教徒因此而抵制近日的活動，或有可能影響莫迪的選情。

印度人民黨地方議員辛格（Lallu Singh）指出，莫迪沒有理由不出席。他說：「如果總理是印度教徒，他為何不能到訪印度教最大的信仰中心，又有什麼理由阻止他？羅摩神是這個國家文化的代表，這並不意味着我們有宗教歧視。」但當地社會活動家哈桑（Tahira Hasan）卻認為：「我不認為任何穆斯林對寺廟有意見，問題在於宗教和禮拜場所被用來分化社會、製造敵意和利用宗教製造緊張局勢。在政治上利用宗教是人們所擔心的。」

無論如何，從這次事件來看，多少反映宗教議題或是今年印度大選其中一個焦點所在。