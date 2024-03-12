美國研究：新冠疫情令全球平均壽命減少1.6年

一項大型研究的結果顯示，新冠疫情導致全球人口的平均壽命在疫情頭兩年間縮短1.6年，下降幅度比之前想像的要大。



根據美國華盛頓大學健康指標與評估研究所（IHME）的數百名研究人員分析的數據，這標誌着全球平均壽命長達數十年持續增長的急劇逆轉。

研究所星期二（3月12日）在期刊《刺針》（The Lancet）上發表了研究報告，報告的主要撰寫人舒麥加（Austin Schumacher）說：「對於全世界成年人來說，新冠疫情所產生的影響比半個世紀以來發生的任何事件都要深遠，包括衝突和自然災害。」

他發布聲明說，從2020年到2021年，在所分析的204個國家和地區中，有84%的人口平均壽命縮短了，顯示新冠的「破壞性潛在影響」。

在這段期間，15歲以上男性死亡率上升了22%，女性上升17%；墨西哥市、秘魯和玻利維亞的人口平均壽命縮短最多。巴巴多斯（Barbados）、新西蘭、安提瓜和巴布達（Antigua and Barbuda）是疫情期間死亡率升幅最低的幾個國家。

研究員估計，2020年到2021年，疫情使得死亡的人口多了1,590萬，這比世界衛生組織（WHO）先前估算的數目多了約100萬人。

儘管在疫情期間出現逆轉，人們的壽命仍然比以前長得多。研究人員指出，從1950年到2021年，平均壽命增加了23歲，從49歲增加到72歲。

本文獲《聯合早報》授權轉載

